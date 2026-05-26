Am Dienstag gegen 13.45 Uhr unternahm ein 74-jähriger Deutscher mit seiner 69-jährigen Ehefrau – ebenfalls aus Deutschland – im Gemeindegebiet von Amlach eine Wanderung entlang des Wanderlehrpfades W 11. Nach ca. einer Stunde geriet der 74-Jährige über den linken Wegrand und stürzte ca. sieben Meter über eine steile Böschung in das darunter befindliche Bachbett des Leidenbaches, welcher aktuell nur sehr wenig Wasser führt.

Da sich der 74-Jährige nicht mehr selbstständig helfen konnte, setzte seine Frau den Notruf ab. Der Mann wurde von der Besatzung des Notarzthubschraubers mittels Tau geborgen und mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus nach Lienz eingeliefert.