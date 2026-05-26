1. Nehmen Sie genug Sonnen-Creme!

Sparen Sie nicht mit Sonnen-Creme.

Auch wenn die Sonnen-Creme Lichtschutz-Faktor 50 hat, müssen Sie genug davon verwenden.

Wenn Sie zu wenig Sonnen-Creme verwenden, schützt sie nicht so gut.

Cremen Sie sich nach dem Baden auch unbedingt neu ein.

Das sagt Thomas Jelinek.

Jelinek ist ein wissenschaftlicher Leiter des CRM.

Das CRM ist das Centrum für Reise-Medizin.

Wie viel Sonnen-Creme soll ein Erwachsener nehmen?

Ein Erwachsener sollte ungefähr 30 bis 40 Gramm Sonnen-Creme verwenden.

Das sind 3 bis 4 Ess-Löffel.

Das sagt das CRM.

Die Sonnen-Creme muss außerdem genug Zeit zum Einwirken haben.

Cremen Sie sich deshalb 30 Minuten vorher ein, wenn Sie in die Sonne gehen.

2. Wasserfest heißt nicht, dass man sich nicht mehr eincremen muss!

Auch wenn eine Sonnen-Creme wasserfest ist, muss man sich immer wieder neu eincremen.

Wenn eine Sonnen-Creme wasserfest ist, heißt das:

Wenn Sie 2 Mal für 20 Minuten ins Wasser gehen, ist noch die Hälfte vom Lichtschutz-Faktor übrig.

Zum Beispiel: Bei einer Sonnen-Creme mit Lichtschutz-Faktor 50 bleibt dann noch ein Lichtschutz-Faktor von 25 übrig.

Es gibt auch Sonnen-Creme, die extra wasserfest ist.

Bei extra wasserfester Sonnen-Creme gilt:

Wenn Sie 4 Mal für 20 Minuten ins Wasser gehen, ist noch die Hälfte vom Lichtschutz-Faktor übrig.

Cremen Sie sich also immer wieder neu mit Sonnen-Creme ein.

3. Verlassen Sie sich nicht auf alte Sonnen-Creme!

Sie haben noch genug Sonnen-Creme vom letzten Jahr übrig?

Verlassen Sie sich nicht darauf, dass die Sonnen-Creme noch gut wirkt.

Der UV-Filter der Sonnen-Creme kann sich durch Hitze, Sonne und lange Lagerung verschlechtern.

Ein UV-Filter in der Sonnen-Creme schützt die Haut vor den UV-Strahlen der Sonne.

Die UV-Strahlen sind Strahlen der Sonne, die schlecht für die Haut sind.

Verwenden Sie auch keine Sonnen-Creme, die abgelaufen ist.

4. Tragen Sie den Mücken-Schutz nicht zu früh auf!

Sie wollen einen Mücken-Schutz gegen Stech-Mücken verwenden?

Tragen Sie den Mücken-Schutz nicht zu früh auf.

Lassen Sie den Sonnen-Schutz 15 bis 20 Minuten einziehen.

Tragen Sie erst danach den Mücken-Schutz auf.

Manche Inhalts-Stoffe vom Mücken-Schutz verschlechtern die Wirkung der Sonnen-Creme.

5. Unterschätzen Sie die UV-Belastung nicht!

Bei Wolken und Wind glauben viele Menschen, dass die Sonne nicht so stark ist.

Bei so einem Wetter kann die UV-Belastung aber trotzdem hoch sein.

Vor allem am Meer oder in den Bergen ist die UV-Belastung hoch.

UV-Belastung heißt: Die Strahlen der Sonne sind besonders stark.

Schauen Sie sich am besten den UV-Index über eine Wetter-App an.

Der UV-Index gibt an, wie stark die UV-Strahlung der Sonne an einem Ort ist.

Je höher der Wert ist, umso schneller bekommt man einen Sonnen-Brand.

Eine App (gesprochen: Äpp) ist ein Programm auf einem Handy, Tablet oder Computer.

Eine Wetter-App zeigt das Wetter an.

Wenn die Sonne sehr stark ist, reicht eine Sonnen-Creme allein nicht aus.

Tragen Sie, wenn die Sonne sehr stark ist

· dicht gewebte Kleidung,

· eine Sonnen-Brille und

· eine Kopf-Bedeckung.

· Vermeiden Sie die Mittags-Sonne.