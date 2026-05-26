Am Samstag lud die Freiwillige Feuerwehr Mahrensdorf wieder zum traditionellen Pfingstfest ein. Mehr als 2000 Party-Gäste kamen dieses Jahr zum Rüsthaus in Mahrensdorf und feierten, begleitet von der Musik der Stadtkapelle Fehring. Am Abend sorgten die „Jungen Paldauer” und „DJ One” für beste Stimmung bis in die frühen Morgenstunden.

Den Gästen wurden regionale Speisen wie Tomahawk-Steaks und Spargelgerichte sowie Wein aus der Region serviert. „Unsere Bemühungen, für alle Altersklassen etwas zu bieten, haben gefruchtet. Die Gäste waren gut durchgemischt und haben zur tollen Stimmung beigetragen“, freut sich Kommandant Patrick Neumeister von der FF Mahrensdorf über die gelungene Veranstaltung.