Sexuelle Anspielungen in Chats außerhalb der Dienstzeiten, nächtliche Anrufe, zweideutige Angebote – was mit plumpen Flirtversuchen begann, endete für eine Schulassistentin in der Südsteiermark in einem Verlust ihrer Arbeitsstelle. Eine Lehrkraft an einer südsteirischen Mittelschule hatte der Frau über Jahre immer wieder versucht, näher zu kommen, Desinteresse ließ den Mann zunächst kalt. „Dass es sich eigentlich um Belästigung handelte, wurde mir erst im Nachhinein so richtig bewusst“, so die Betroffene gegenüber der Kleinen Zeitung. Dann die Wende: Nachdem sie den Mann mehrmals zurückgewiesen hatte, begann dieser, sie am Arbeitsplatz über Monate zu demütigen.

Im Herbst 2023 kam die Schulassistentin erstmals an die Mittelschule, um ein Kind zu betreuen – unter anderem auch in Schulstunden der besagten Lehrkraft. Wenig später begann sich die Lehrkraft auch außerhalb des Schulalltags zu melden, erzählt die Betroffene. „Ich habe das zuerst nicht so ernst genommen und dachte, er wolle nur nett sein.“

Aus Angeboten für Nachhilfe für den Sohn und Hilfe beim Aufbau von Möbeln entwickelten sich auch Nachrichten mit sexuellem Inhalt. „Ich bewundere deine Figur total“, „Ich bin ein Mann. Du hast einen total hübschen Po.“, war unter anderem in den Chats zu lesen, die der Kleinen Zeitung vorliegen. Ob sie das Gefühl kenne, wenn man eine Person beim ersten Kuss „unendlich küssen und nicht aufhören möchte“. Eine unangenehme Situation für die Schulassistentin, wie sie schildert. „Ich hatte kein Interesse, wollte aber auch nicht ungut sein. Da er mir durch seine Position in gewisser Weise überstellt war, habe ich mich nicht getraut, viel dagegen zu sagen.“

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Lehrkraft verbreitete Gerüchte

Ein Schulausflug ließ die Situation eskalieren. „Ein Coach hat mit den Kindern gearbeitet und ich habe mich mit ihm sehr gut unterhalten“, erinnert sich die Steirerin. Ein Moment, der den Alltag der Schulassistentin danach zur Hölle machen sollte. „Ab dem Zeitpunkt hat er sich geweigert, in irgendeiner Form mit mir zu sprechen, hat mich nicht mehr gegrüßt und mich in der Schule erniedrigt.“ So soll die Lehrkraft Fragen seitens der Schulassistentin zum Stoff abgewürgt und sowohl sie als auch das zu betreuende Kind aus dem Unterricht geschickt haben. „Dadurch hat ein Kind, das ohnehin schon Unterstützung braucht, noch mehr Nachteile.“ Zudem soll er unter dem Lehrpersonal das Gerücht verbreitet haben, die Steirerin würde ihrem Betreuungskind bei Tests die Lösungen einflüstern. „Das würde ich niemals tun, ich nehme meinen Beruf sehr ernst.“

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Im Juli 2025 wandte sich die Steirerin schließlich verzweifelt an die Schulleitung, diese versprach, über den Sommer eine Lösung zu finden. Passiert sei nichts, auch heute noch arbeitet die Lehrkraft an der betroffenen Schule. „Er hat außerdem begonnen, zu erzählen, ich würde ihm sexuelle Belästigung vorwerfen.“

Das sei nie so gewesen, betont die Steirerin. Sie habe in einem E-Mail an die Schulleitung sogar explizit betont, grundsätzlich nichts Verwerfliches in den Nachrichten zu sehen. Sie sei erwachsen und könne mit Annäherungsversuchten umgehen. „Mich hat das Mobbing nach meiner Zurückweisung dann viel mehr getroffen, weil es auch Auswirkungen auf das Kind hatte, das ich betreut habe. Jetzt, wo alles sacken konnte, ist mir eigentlich erst bewusst geworden, wie unangebracht die Nachrichten waren.“

Wiederholte Nachrichten: Klassische Fälle sexueller Belästigung

Laut Bernadette Pöcheim, Leiterin des Frauenreferats in der Arbeiterkammer Steiermark, sind wiederholte unerwünschte Nachrichten und Einladungen, abwertende Verniedlichungen und aufdringliche Blicke bereits als klassische Fälle sexueller Belästigung zu werten. „Es geht um nachhaltige Distanzlosigkeit und auch die Intensität des Eingriffs“, erklärte die Expertin im April 2026 gegenüber der Kleinen Zeitung. Betroffen seien laut Pöcheim vor allem Frauen und Mädchen in schwachen und unsicheren Positionen. „Ich konnte ihn auch nicht einfach ignorieren, weil ich neu an der Schule war und nicht gleich einen Konflikt auslösen wollte“, so die Betroffene.

Nachdem sich bis Ende 2025 an der Situation nichts verbessert hatte, und die öffentlichen Erniedrigungen anhielten – die Lehrkraft solle sie unter anderem mit Pfiffen zu sich gerufen oder bei Schulausflügen ein Dazusetzen zur Gruppe verboten haben – beschloss die Steirerin, sich an ihren Dienstgeber zu wenden. Dann der Schock: Die Steirerin wurde mit sofortiger Wirkung von der Schule abgezogen. „Ich konnte also von einem Tag auf den anderen nicht mehr zur Arbeit gehen und mein Betreuungskind war auf sich gestellt – für Kinder mit Unterstützungsbedarf ist es eine Katastrophe, die Bezugsperson zu verlieren.“

„Keine schwere, dienstrechtliche Verfehlung festgestellt“

Für die Lehrkraft blieben die Vorkommnisse konsequenzlos. Die Schulleitung selbst wollte sich nicht äußern und verwies auf die Bildungsdirektion. Auf Nachfrage der Kleinen Zeitung bei dem zuständigen Schulqualitätsmanagement und der Bildungsdirektion hieß es, es habe nach dem Bekanntwerden des Falls eine interne Untersuchung gegeben. Maßgeblich sei bei der Beurteilung dienstrechtlicher Verfehlungen, ob Lehrpersonen Verhaltensweisen zeigen, die die menschliche Würde von Kolleginnen und Kollegen verletzen oder dies bezwecken.

„Die Nachrichten und Chats wurden überprüft. Das derzeit vorliegende Material lässt nach der vorgenommenen dienstrechtlichen Bewertung keine Grundlage für dienstrechtliche Konsequenzen erkennen. Die geschilderten Kontakte liegen zudem bereits längere Zeit zurück.“ Zudem habe es mehrere Gespräche gegeben, unter anderem zwischen der Schulleitung und der Betroffenen, der Schulleitung und der Lehrkraft, stets im Beisein der stellvertretenden Schulleitung und der Einbindung der zuständigen Schulaufsicht. Das Schulqualitätsmanagement will unterdessen betonen, dass die oberste Devise der Schutz aller Mitarbeitenden sei und Fällen wie solchen akribisch nachgegangen werde.

Zwischen der Lehrkraft und der Betroffenen habe es kein direktes Gespräch mehr gegeben, das bestätigt auch die Schulassistentin, die inzwischen an einer anderen Schule arbeitet. „Ich war zuerst wütend, weil ich abgezogen wurde, im Nachhinein bin ich froh, dass mein Dienstgeber so gehandelt hat, um mich zu schützen.“ Dass das Verhalten der Lehrkraft ohne Konsequenzen bleibt, stimme sie dennoch nachdenklich: „Wer weiß, wie viele Menschen so etwas auch erleben müssen und mussten.“