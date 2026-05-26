Die internationale Fußballwelt trauert um den griechischen Ex-Nationalteamspieler Paraskevas Antzas. Der ehemalige Profi litt unter der Nervenkrankheit ALS und wurde 49 Jahre alt. Auf Instagram teilte sein ehemaliger Verein Olympiakos Piräus mit, dass Antzas im 50. Lebensjahr verstorben ist.

Der Grieche litt, wie der vor wenigen Tagen verstorbene Alfred Tatar, an der Nervenkrankheit ALS. Als Innenverteidiger schaffte es Antzas mit Griechenland zur Fußball-EM 2008 in Österreich und der Schweiz. Mit seinem Klub Olympiakos jubelte er über sieben Meistertitel. „In tiefer Trauer und Schmerz verabschiedet sich die Familie von Olympiacos. Unser aufrichtiges Beileid an seine Familie und Angehörigen“, schrieb der Verein.