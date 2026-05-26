Der Aufsichtsrat der österreichischen Handelskette Spar hat nun frühzeitig die Weichen für die Konzernspitze gestellt: Im nächsten Jahr werden Hans K. Reisch, Vorstandschef von Spar, sowie Vorstandsmitglied Marcus Wild 65 Jahre alt. Beide Mitglieder der Spar-Gründerfamilien werden daher – gemäß den Statuten von Spar – Ende 2027 aus dem Vorstand des Handelskonzerns mit Hauptsitz in Salzburg ausscheiden. An die Konzernspitze rückt dann mit 1. Jänner 2028 Markus Kaser (54) auf, derzeit Stellvertreter von Reisch in der Konzernholding. Er übernimmt die Leitung der Spar Holding AG und der Spar Österreichische Warenhandels-AG. Kaser ist bereits seit 2021 Vorstandsmitglied und seit 1998 im Unternehmen. Erstmals steht damit ab 2028 kein Mitglied der Gründungsfamilien an der Spitze des Handelsunternehmens.

„Der Spar-Aufsichtsrat hat nun bereits frühzeitig die Nachfolge geregelt, um Kontinuität und Stabilität sicherzustellen“, wird in einer Aussendung betont. „Gerade in einem anspruchsvollen Umfeld ist es wichtig, rechtzeitig Klarheit zu schaffen und damit Stabilität, Orientierung und Sicherheit für unser Unternehmen zu gewährleisten“, wird Aufsichtsratschef Gerhard Drexel zitiert.

Weitere Änderungen im Vorstand

Weiterhin im Vorstand vertreten, ist auch künftig Paul Klotz (60), der zukünftig für die Spar European Shopping Centers (SES), die ASPIAG-Management AG sowie auch für die Bereiche Personalverwaltung, Personalentwicklung und Employer-Branding zuständig sein werde. Neu in den Vorstand wird Interspar-Geschäftsführer Johannes Holzleitner (55) berufen, er ist bereits seit mehr als 27 Jahren in verschiedenen Leitungsfunktionen bei Spar tätig. Ebenfalls neu in den Vorstand kommen Gerhard Wandl (50), der 1996 bei Spar in der Zweigniederlassung St. Pölten begonnen hat sowie Tanja Wiesmann (51), die seit gut 25 Jahren verschiedene Bereiche des Unternehmens in leitenden Funktionen verantwortet.

Hans K. Reisch werde „nach 27 Jahren im Spar-Vorstand und nach vier Jahren als Vorstandsvorsitzender gemäß den Statuten von SPAR, die ein Alterslimit von 65 Jahren vorsehen, altersbedingt per Ende 2027 aus dem Vorstand ausscheiden“, wird im Spar-Konzern ausgeführt. Als Miteigentümer werde er Anfang 2028 in den Aufsichtsrat wechseln. Marcus Wild blickt Ende 2027 auf 33 Jahre bei Spar zurück, davon 14 Jahre als Gründungs-CEO an der Spitze der SES Spar European Shopping Centers sowie sieben Jahren im Spar-Vorstand. Dort verantwortete er zuletzt u. a. die Übernahme der Unimarkt-Standorte.