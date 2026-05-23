Freitagabend gegen 21:15 Uhr kam es im Kreuzungsbereich Straßganger Straße/Lissäckerstraße zu einem Verkehrsunfall.

Erste Ermittlungen haben ergeben, dass eine 82-jährige Autofahrerin nach rechts in die Lissäckerstraße einbiegen wollte. Zur selben Zeit dürfte eine 26-Jährige E-Scooter-Fahrerin beabsichtigt haben, die Kreuzung geradeaus zu überqueren. Dadurch kam es zu einer Kollision.

Die 26-Jährige erlitt leichte Verletzungen und begab sich selbstständig in das UKH Graz. Am E-Scooter entstand ein Sachschaden, der Pkw blieb unbeschädigt.

Zeugen gesucht

Da beide Unfallbeteiligten den Unfallhergang unterschiedlich schildern, bittet die Polizei nun Zeugen darum, sich zu melden. Sachdienliche Hinweise können bei der Verkehrsinspektion Graz I unter der Telefonnummer 059133/654110 abgegeben werden.