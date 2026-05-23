Das Team des Frauenbüros der Stadt Villach arbeitet das ganze Jahr über an Veranstaltungen, Projekten und Kooperationen, um das Leben von Frauen zu verbessern. „Wir schaffen Bildungsangebote, sensibilisieren, setzen Gewaltschutzmaßnahmen, klären auf und thematisieren Anliegen, die Frauen betreffen. Da ist viel zu tun“, sagt Vizebürgermeisterin und Frauenreferentin Gerda Sandriesser (SPÖ).

Vor allem in der zweiten Maihälfte und im Juni wartet nun ein besonders vielfältiges Programm auf Interessierte. Frauenbeauftragte Alisa Herzog verweist auf die breite Themenpalette: „Neben Beratungsangeboten und einer Österreichpremiere im Stadtkino Villach dreht es sich diesmal um Alleinerziehende und historisch Interessierte. Und es gibt auch wieder den Selbstbehauptungs- und Selbstverteidigungskurs, der sehr gut angenommen wird.“

Das Programm

Den Auftakt macht am Mittwoch, 27. Mai, um 11 Uhr ein Rundgang durch die „Drautöchter-Galerie“ im Rathaus. Austria Guide Sabine Kriegl führt durch die historische Dauerausstellung, die unter der Kuratierung von Historikerin Alexandra Schmidt entstanden ist. Auf insgesamt 25 Tafeln wird die Geschichte Villachs von der Frühen Neuzeit bis ins 21. Jahrhundert aus weiblicher Perspektive erzählt.

Am selben Abend lädt die Stadt gemeinsam mit dem K3 Film Festival zur Österreichpremiere des Films „Whites wash at ninety, Belo se pere na devetdeset“ ins Stadtkino Villach ein. Der Film wird in slowenischer Sprache mit englischen Untertiteln gezeigt, bereits ab 18 Uhr gibt es einen Weinempfang, anschließend findet ein Filmgespräch statt.

Am Donnerstag, 28. Mai, steht im Kärntner Nestl in der Lederergasse der Austausch im Mittelpunkt. Unter dem Titel „Von der Windel bis zum Zeugnis – Zwischen Business, Familie und mentaler Stärke“ geht es in Kooperation mit Frau in der Wirtschaft um die Vereinbarkeit von Beruf, Familie und persönlicher Stärke.

Auch das Thema Sicherheit wird wieder aufgegriffen: Am Samstag, 20. Juni, findet bei den Schools of Kung Fu in der Piccostraße ein kostenloser Selbstbehauptungs- und Selbstverteidigungskurs für Frauen ab 18 Jahren statt.

Am Dienstag, 23. Juni, folgt im Bambergsaal des Parkhotels der Workshop „Allein erziehend – gemeinsam stark“ mit Martina Klementin. Dabei stehen Austausch, Unterstützung und praktische Impulse für Alleinerziehende im Mittelpunkt.

Wer den ersten Termin der „Drautöchter-Galerie“ verpasst hat, bekommt am Dienstag, 30. Juni, noch einmal Gelegenheit, an dem historischen Rundgang im Rathaus teilzunehmen.

Anmeldungen zu den Veranstaltungen sind über die Website der Stadt möglich. Alle Angebote sind kostenlos zu besuchen.