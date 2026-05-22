Kleine Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen.
Wien
Finanzministerium sagt geplante Beleglotterie ab
Die geplante Beleglotterie, mit der die Regierung mehr Menschen motivieren wollte, ab Oktober digitale Rechnungen zu nutzen, wird doch nicht kommen. Stattdessen will das Finanzministerium mit anderen Maßnahmen die Einführung des digitalen Belegs begleiten und gleichzeitig Steuerbetrug bekämpfen, wurde der APA aus dem Büro von Minister Markus Marterbauer (SPÖ) ein Bericht der "Kronen Zeitung" (Samstagausgabe) bestätigt.