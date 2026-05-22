Es geht wieder los! Am 29. und 30. Mai öffnet die Seebühne Mörbisch ihre Tore zur offiziellen Eröffnung der Starnacht-Saison 2026, die nach der „Starnacht am Neusiedler See“ ihre Fortsetzung am Wörthersee (10. und 11. Juli) und in der Wachau (18. und 19. September) findet.

Den Auftakt im Burgenland, wie immer moderiert von Barbara Schöneberger und Bergdoktor-Darsteller Hans Sigl, bestreitet eine abwechslungsreiche Mischung aus Künstlerinnen und Künstlern: Liz Mitchell, die als Leadsängerin der Band Boney M. bekannt wurde, Peter & Mike Kraus, Nik P., Loi, Die Mayerin, Julian Le Play, Caro Fux sowie Cosmó. Außerdem dabei sind Erich Altenkopf, Tanja Lasch, Berny Blank, Charlien, Marina Marx, Impulso Tenors und Schick Sisters celebrate Opus.

Die Impulso Tenors waren die große Überraschung der TV-Show „The Voice of Germany“ 2023. Im Gepäck hat das Drei-Tenöre-Projekt rund um Gründer Laszlo Maleczky seine neue Single „It’s My Life“. Schauspieler und Sänger Erich Altenkopf – bekannt als Dr. Michael Niederbühl aus der Telenovela „Sturm der Liebe“ – wird bei der Starnacht seine brandneue Single „Telenovelalalala“ vorstellen.

Tanja Lasch, eine der prägendsten Stimmen des modernen deutschen Schlagers mit über 37 Millionen YouTube-Klicks, steht erstmals auf der Starnacht-Bühne am Neusiedler See. Seine Starnacht-Premiere feiert auch Berny Blank, der seinen sommerlichen Feel-Good-Track „Sandkornmillionär“ erstmals vor einem so großem TV-Publikum präsentieren wird. Die Kärntnerin Charlien reist mit ihrem neuen Song „Kapitel 1“ an und Marina Marx wird mit ihrer rockigen Stimme dem Publikum ebenso einheizen wie die Schick Sisters, die gemeinsam mit OPUS-Mastermind Ewald Pfleger neben alten Opus-Klassikern ihr neues Werk „I’m A Rock“ im Gepäck haben.

Die „Starnacht am Neusiedler See“ 2026 wird am 30. Mai 2026 live um 20.15 Uhr in ORF 2 im MDR übertragen. Für die Generalprobe am 29. und für die TV-Show am 30. Mai gibt es noch Restkarten bei allen Oeticket-Vorverkaufstellen, im Internet und für Kurzentschlossene an der Abendkassa.