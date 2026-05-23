Ein Rezept von Food-Bloggerin cookingCatrin

Dauer: 20 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Kochlehrling
Menge: 2 Personen

Zutaten:

  • 8 cl Gin
  • 4 cl frisch gepresster Zitronensaft
  • 2 cl frisch gepresster Limettensaft
  • 4 cl Zuckersirup
  • 2 cl Olivenöl
  • 1 Eiklar
  • Eiswürfel
  • Garnitur: Zitronenzeste

Zubereitung:

  1. Für den Olivenöl-Sour zuerst Gin, Zitronensaft, Limettensaft, Zuckersirup, Olivenöl und das Eiklar in einen Cocktail-Shaker geben. Die Zutaten zunächst ohne Eis kräftig shaken – dieser sogenannte „Dry Shake“ sorgt dafür, dass das Eiweiß schön cremig und schaumig wird.
  2. Anschließend Eiswürfel hinzufügen und den Cocktail nochmals kräftig shaken, bis der Shaker außen gut gekühlt ist.
  3. Den Drink durch ein feines Sieb in gekühlte Cocktail- oder Coupettegläser abseihen. Zum Schluss mit etwas Zitronenzeste und einigen Tropfen Avistria Olivenöl garnieren.