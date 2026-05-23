Ein Rezept von Food-Bloggerin cookingCatrin
Dauer: 20 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Kochlehrling
Menge: 2 Personen
Zutaten:
- 8 cl Gin
- 4 cl frisch gepresster Zitronensaft
- 2 cl frisch gepresster Limettensaft
- 4 cl Zuckersirup
- 2 cl Olivenöl
- 1 Eiklar
- Eiswürfel
- Garnitur: Zitronenzeste
Zubereitung:
- Für den Olivenöl-Sour zuerst Gin, Zitronensaft, Limettensaft, Zuckersirup, Olivenöl und das Eiklar in einen Cocktail-Shaker geben. Die Zutaten zunächst ohne Eis kräftig shaken – dieser sogenannte „Dry Shake“ sorgt dafür, dass das Eiweiß schön cremig und schaumig wird.
- Anschließend Eiswürfel hinzufügen und den Cocktail nochmals kräftig shaken, bis der Shaker außen gut gekühlt ist.
- Den Drink durch ein feines Sieb in gekühlte Cocktail- oder Coupettegläser abseihen. Zum Schluss mit etwas Zitronenzeste und einigen Tropfen Avistria Olivenöl garnieren.