In der aktuellen ORF-Doku „Dok 1: Vom Talent zum Superstar – Der harte Weg zum Ruhm“ hat Melissa Naschenweng sehr offen über die Schattenseiten ihres Erfolgs gesprochen. Die Kärntner Sängerin berichtete von gesundheitlichen Problemen, Krankenhausaufenthalten und dem enormen Druck durch den ständigen Konzertstress. Besonders belastend war für sie die schwere Ziehharmonika – teilweise habe sie während Auftritten „keine Luft mehr bekommen“.

Für einen besonders emotionalen Moment sorgte Andreas Müllmann, Melissas Vater, der in der Dokumentation schonungslos mit der Musikbranche abrechnete. Er erzählte, wie schwer der Weg an die Spitze gewesen sei und dass Melissa früher oft unterschätzt oder ignoriert worden sei. Bei größeren Veranstaltungen hätten sie viele gegrüßt, doch einige Kollegen drehten sich nicht einmal nach ihnen um. Über den Umgang hinter den Kulissen sagte er wörtlich: „Das fand ich sehr arschig.“

Andreas Müllmann (Mitte) mit seiner Band „Die Wolayerseer“ © KK / Die Wolayerseer

Immer wieder motiviert

Neun Jahre lang hat der Vater sein Gasthaus geschlossen, um seine Tochter bei Auftritten zu begleiten und ihre Karriere zu unterstützen. Naschenweng soll mehrfach in ihrem Leben ans Aufhören gedacht haben, ihr Vater habe sie immer wieder motiviert weiterzumachen.

Die ORF-Doku zeigt eine sehr persönliche Seite der Sängerin, fernab von Bühne und Glamour. Im Mittelpunkt stehen die körperlichen Belastungen, der Erfolgsdruck und der enge familiäre Rückhalt, der Naschenweng durch schwierige Zeiten getragen hat.