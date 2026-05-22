Am Ende jubelte eine Klasse ganz besonders: Die vierte Klasse der Volksschule Frauenberg hat das Landesfinale der Kindersicherheitsolympiade „SAFETY-Tour“ gewonnen. Damit darf sie die Steiermark beim Bundesfinale am 23. Juni 2026 in der Wiener Marxhalle vertreten.

Insgesamt traten 15 Volksschulklassen mit rund 350 Kindern beim Landesfinale an. Gemeinsam mit Lehrkräften, Eltern, Ehrengästen und Einsatzorganisationen kamen rund 700 Besucherinnen und Besucher auf den Grazer Schlossberg.

Quiz, Löschen und Erste Hilfe

Bei der „SAFETY-Tour“ geht es nicht nur um Tempo und Geschick, sondern vor allem um Wissen, Teamgeist und richtiges Verhalten in Notsituationen. Die Kinder lösten Quizzaufgaben und traten in Löschbewerben, Geschicklichkeitsspielen sowie Aufgaben zu Erster Hilfe und Gefahrenerkennung gegeineinander an.

Die Veranstaltung wird vom Steirischen Zivilschutzverband organisiert und findet bereits seit 28 Jahren statt. Ziel ist es, Schülerinnen und Schülern der dritten und vierten Volksschulklassen wichtige Inhalte rund um Sicherheit, Selbstschutz und Verhalten im Notfall spielerisch näherzubringen.

Sicherheitstag auf den Kasematten

Landeshauptmann Mario Kunasek gratulierte den teilnehmenden Kindern zu ihren Leistungen. Alle Klassen, die beim Landesfinale dabei waren, zählten bereits zu den besten der Steiermark, betonte er. Die Schüler hätten gezeigt, dass sie Verantwortung übernehmen, Gefahren erkennen und in schwierigen Situationen richtig handeln können.

Parallel zum Landesfinale fand rund um die Kasematten ein Sicherheitstag statt. Dabei präsentierten Einsatzorganisationen ihre Ausrüstung und zeigten, wie sie im Ernstfall arbeiten.