Mit Stolz blickt man in Haus derzeit auf eine Studie des Meinungsforschungsinstituts Market. Schnitt doch in der zentralen Kategorie „Sympathie“ dieser Untersuchung kein rot-weiß-rotes Skigebiet besser ab als der Hauser Kaibling. Geschäftsführer Klaus Hofstätter: „Dass wir das sympathischste Skigebiet Österreichs sind, freut uns. Es zeigt, dass wir mit unserem Angebot und den gesetzten Investitionen der letzten Jahre genau die Erwartungen unserer Gäste treffen und Begeisterung schaffen.“

Der Hauser Kaibling hat aber nicht nur eine emotionale Spitzenposition inne, er kann auch mit harten Zahlen überzeugen. In den beiden vergangenen Jahren konnte ein Gästeplus von etwa 16 Prozent erzielt werden. Das entspricht rund 85.000 zusätzlichen Skigästen. Des Weiteren verzeichnet man auch in den Bereichen Vertrauen, Markentreue und emotionale Bindung ausgezeichnete Werte.