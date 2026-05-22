Das Verschwinden der 34-jährigen Johanna G. aus Tillmitsch und die anschließende Festnahme eines Cobra-Polizisten bewegte Anfang dieses Jahres ganz Österreich. Auch ein 27-jähriger Südoststeirer teilte auf seiner Facebook-Seite eifrig Medienberichte über dieses Gewaltverbrechen. Die Leiche der getöteten Frau wurde nur wenige Kilometer von seinem eigenen Heimatort gefunden – im Wohnort des beschuldigten Polizisten im steirischen Raabtal. Nun steht der 27-Jährige selbst unter Mordverdacht. Er hat gestanden, in Kottingbrunn (NÖ) eine 28-jährige Sekretärin erschossen zu haben.

Die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt hat inzwischen die Verhängung der U-Haft über den Beschuldigten beantragt, wie Behördensprecher Erich Habitzl am Freitag mitteilte. Der Mordverdächtige ist laut seinem Verteidiger umfassend geständig, als Motiv gilt eine Kränkung durch die Frau, mit der der Südoststeirer ein Verhältnis hatte.

Der Mann wurde nach der Festnahme in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert. Nach Angaben seines Verteidigers Manfred Arbacher-Stöger soll der Mann dem Opfer, das er via Facebook kennengelernt hatte, mit seiner als Sportschütze legal besessenen Pistole drei Mal in den Kopf geschossen haben. Dass die laut Habitzl 28-jährige Frau an einem Kopfschuss starb, wurde auch im vorläufigen Obduktionsergebnis festgehalten. Die Eltern hatten die leblose 28-Jährige am 14. Mai in deren Wohnung entdeckt, rund um diesen Tag dürfte laut ersten Erkenntnissen auch der Tatzeitpunkt liegen. Nähere Details erwartet sich die Staatsanwaltschaft hier vom schriftlichen Obduktionsgutachten, das in mehreren Wochen vorliegen sollte.

Verdacht richtete sich auf den Sportschützen

Zunächst war bei den Ermittlungen auch ein Sturz als Todesursache infrage gekommen. Aufgrund unklarer Umstände wurde eine gerichtsmedizinische Untersuchung angeordnet. Im Zuge der Obduktion wurde festgestellt, dass die Frau erschossen worden war. Gegenständlich war Kaliber 22-Munition, die häufig von Sportschützen oder bei der Jagd auf Niederwild verwendet wird. Der 27-Jährige hatte neben seinem Hobby als Sportschütze auch ein Naheverhältnis zur Jagd.

Der Steirer soll sich gegenüber den Ermittlern als verschlossen und introvertiert gezeigt haben. Auch sein Facebook-Profil zeigt, dass es dem 27-Jährigen gehörig an Selbstbewusstsein mangeln dürfte. So stellte er sich mittels KI-generierter Fotos als erfolgreicher Jungunternehmer im Baugewerbe dar, Firmengebäude und -fahrzeuge stammen allerdings aus dem Computer. Auf einem anderen KI-bearbeiteten Bild zeigt er sich mit gestähltem Körper in einem Fitness-Studio. Interaktionen mit „echten“ Freunden findet man auf seinem Profil allerdings nur wenige.