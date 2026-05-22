Nach ihrem ersten Amadeus Austrian Music Awards als „Songwriterin des Jahres“ (wir berichteten) wurde die Mürztaler Musikerin Caro Fux am Donnerstagabend von der Stadtgemeinde Mürzzuschlag offiziell geehrt. Bürgermeister Karl Rudischer lud dafür ins Wintersportmuseum – wobei Fux selbst entscheiden durfte, mit wem sie diesen besonderen Moment teilen möchte. So wurde der Abend zu einem sehr persönlichen Treffen mit Familie, Freunden und langjährigen Wegbegleitern.

Für Lacher sorgte gleich zu Beginn eine Fotopräsentation als Überraschung. Fux’ erster Kommentar: „Bitte nix von der Landjugend!“ Bürgermeister Rudischer richtete einleitende Worte an die Gäste und bat anschließend alle nach vorne, die der Musikerin etwas sagen wollten. Den Anfang machte ihr Vater, der die „sensationelle Entwicklung“ seiner Tochter hervorhob – vor allem ihren „gewaltigen Fleiß“. Freundinnen bedankten sich wiederum dafür, „Teil des Fuxbaus“ sein zu dürfen.

Auch die Eltern von Caroline Putzgruber, alias Caro Fux, fanden emotionale Worte für die Musik ihrer Tochter © KLZ/Tamara Himsl

Emotional wurde es, als die Songwriterin schließlich selbst das Wort ergriff. Sie bedankte sich bei nahezu allen Anwesenden persönlich, erzählte kleine Anekdoten und sprach auch offen über ihr Burnout, das letztlich der Auslöser für ihren Schritt in die Musikbranche gewesen sei. Zuvor habe sie geglaubt, auf dem richtigen Weg zu sein – „aber er war es nicht“. Heute sei sie angekommen und glücklich. Tränen flossen dabei nicht nur bei der Künstlerin selbst.

„He! Du kaust jo vui guad singan“

Aktuell arbeitet Caro Fux an ihrem ersten Album, das 2027 erscheinen soll. Einen Titel gibt es noch nicht. Entdeckt wurde ihr Gesangstalent übrigens schon in der Schulzeit – durch ihre Freundin Bettina, die es sachlich auf den Punkt gebracht hatte: „He! Du kaust jo vui guad singan.“

Neben dem Schreiben der Lieder und der Studioarbeit steht die Musikerin derzeit auch in Österreich und Deutschland auf der Bühne. So ist sie zum Beispiel mit Liedern wie „Aff im Kopf“ am 31. Juli gemeinsam mit Folkshilfe in Mariazell zu erleben, ehe sie am 1. August beim „Acoustic Campfire“ in Kindberg auftritt. Weitere Termine finden sich auf der offiziellen Homepage der Künstlerin.

Die besten Fotos vom Abend