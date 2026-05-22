Auf dem elf bis zwölf Fußballfelder großen früheren Industrieareal entlang der Waagner-Biro-Straße ist ein neuer Stadtteil gewachsen. Am heutigen Freitagnachmittag ab 13 Uhr zeigt sich die „SmartCity“ nun von ihrer buntesten Seite – bei einem Fest. „Das Stadtteilfest zeigt, wie lebendig, offen und gemeinschaftlich die SmartCity Graz bereits heute ist“, heißt es vom Team des Stadtteilmanagements „vor.ort/StadtLABOR“, das gemeinsam mit zahlreichen lokalen Unternehmen, Organisationen, Initiativen und engagierten Bewohnerinnen und Bewohnern das Fest auf die Beine gestellt hat.

Das Stadtteilfest ist einerseits eine vernetzende und identitätsstiftende Veranstaltung für die Menschen vor Ort, andererseits aber auch eine gute Gelegenheit, über den Wandel der Gegend „hinter“ dem Bahnhof zu staunen. Das Programm ist kunterbunt: Es gibt Stadtteilbegehungen und ein abwechslungsreiches Kultur- und Mitmach-Programm mit Musikstationen, Salsa-Workshops, Roller Disco, Yoga, Tischtennis, Boccia, Kinderangeboten und Stadtteilfest-Rallye. Kreative Workshops wie Street Art, Handlettering oder Töpfern laden dazu ein, Neues zu probieren, während Tauschbörsen, Fahrradreparatur-Workshops und Naturangebote nachhaltige Themen in den Mittelpunkt rücken.

Auch lokale Betriebe öffnen ihre Türen und geben spannende Einblicke in ihre Arbeit und Konzepte. Ergänzt wird das Fest durch ein breites kulinarisches Angebot der lokalen Gastronomiebetriebe. Ein besonderes Highlight des Nachmittags ist die Aufführung des Tanztheaterstücks „Momo“ des Mezzanin Theaters in der Helmut-List-Halle. Musikalisch reicht das Programm von Reggae-Klängen mit „Dub der guten Hoffnung“ bis zu DJ-Sounds und offenem Salsa-Tanzen am Abend.

Das Stadtteilfest findet an unterschiedlichen Orten innerhalb des Stadtteils statt, darunter der Nikolaus-Harnoncourt-Platz, der Nikolaus-Harnoncourt-Park, die Helmut-List-Halle sowie zahlreiche weitere Räume und Betriebe im Quartier. Die Anreise ist bequem mit öffentlichen Verkehrsmitteln möglich, insbesondere mit der Straßenbahnlinie 6. Zusätzlich steht Besucherinnen und Besuchern das Parkhaus der Helmut-List-Halle am Veranstaltungstag von 13 bis 19 Uhr kostenlos zur Verfügung.

„Zinze“ feiert, „Graz erzählt“ uns etwas

Eines der schönsten Straßenfeste von Graz folgt dann einen Tag darauf auf der „anderen“ Murseite: Am Samstag steigt das zehnte „Zinzengrinsen“ in der Zinzendorfgasse in Geidorf. Mit Musik- und Kulturprogramm auf drei Bühnen, Workshops, Kulinarik, Flashmobs und einer Block Party ab 19.30 Uhr.

Die 39. Ausgabe von „Graz erzählt“, die heuer von 21. bis 25. Mai im Grazer Schauspielhaus und an einigen anderen Orten über die Bühne geht, wird das vorerst letzte Festival seiner Art in der steirischen Landeshauptstadt sein. Höhepunkte sind die „Lange Nacht der Geschichten“ im Schauspielhaus und ein „Fest der Fantasie“ für Familien bei freiem Eintritt in Thal am Pfingstmontag. Neben den besten Geschichten und schönsten Märchen erwartet die Besucherinnen und Besucher dort ab 14 Uhr Musik, Akrobatik, Walk Acts und vieles mehr. Für die ganze Familie bei freiem Eintritt, rund um die Pfarrkirche Thal-St. Jakob.

Samstag: „Graz City Car Meet“ im Citypark

Nach dem großen Erfolg der Auftaktveranstaltung im vergangenen Jahr geht die Kooperation zwischen dem Citypark Graz und Veranstalter Paul Flecker und DGAEHEA in die nächste Runde. Am Samstag verwandelt sich das Parkhaus A zum zweiten Mal in eine Plattform für Automobilbegeisterte, hochwertige Tuning-Kultur und automobile Leidenschaft im urbanen Raum.