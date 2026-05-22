241 Teilnehmende in Teams oder allein - das 23. Austrian BirdRace von BirdLife Österreich war aus Sicht der Organisatoren ein Erfolg. Trotz Regen, Wind und teilweise Schnee wurden am 16. und 17. Mai bei dem 24 Stunden dauernden Bewerb 235 Vogelarten gezählt. Bei den Teams setzte sich das Trio „Stauseeläufer“ mit den Kärntnern Peter Rass, Philipp Rauscher und Werner Petutschnig mit 96 gezählten Vogelarten durch. In der Solowertung siegte der Osttiroler „BNW-Birder“ Johannes Salcher mit 83 Arten.

Die drei Kärntner waren innerhalb der 24 Stunden neun Stunden lang unterwegs und legten 19 Kilometer rund um den Völkermarkter Stausee zurück. Sie konnten unter anderem seltene Vögel wie Löffler, Rallen- und Kuhreiher sowie Temminckstrandläufer entdecken. „Wir haben alles herausgeholt, was ging. Morgens war es eiskalt, das war zach. Belohnt wurden wir unverhofft von einem Trupp Rallenreihern, die direkt an uns vorbeiflogen“, so die drei unisono. Salcher war rund um Lienz unterwegs, wo er unter anderem Blauracke und Gänsegeier sah.