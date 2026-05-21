Schwerer Verkehrsunfall Donnerstagfrüh auf der Südautobahn (A2) in Fahrtrichtung Wien auf Höhe Pörtschach. Kurz nach 7.30 Uhr ist ein Lenker aus Ungarn auf die vor ihm stehende Kolonne aufgefahren. Wie er bei der Polizei aussagte, war er kurz abgelenkt. Der 45-Jährige hatte sofort eine Vollbremsung eingeleitet, trotzdem konnte er den Aufprall auf den vor ihm stehenden Wagen nicht verhindern.

Alkotest negativ

Die Lenkerin des Fahrzeugs, eine 25-jährige Frau aus dem Bezirk Villach-Land, wurde nach der Erstversorgung durch die Rettung mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Der 45-Jährige blieb unverletzt. Ein mit beiden Beteiligten durchgeführter Alkotest verlief negativ. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Krumpendorf und Pörtschach mit insgesamt zehn Kräften.