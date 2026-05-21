Kleine, realitätsnahe Züge samt Waggons ziehen mit entsprechender Geräuschkulisse durch eine detailverliebte Miniaturlandschaft: Für viele Österreicherinnen und Österreicher mit Bahnaffinität stellen Modelleisenbahnen nicht nur ein liebgewonnenes Hobby dar, sondern auch eine Möglichkeit, die eigene Kreativität und den Traum vom Zugfahren selbst auszuleben.

„Es gibt eigentlich zwei Typen von Modellbauern: Zum einen jene, die wirklich basteln wollen und es lieben, Landschaften entstehen zu lassen, zum anderen die, die einfach die große Welt der Züge im Kleinen haben und selbst damit fahren wollen“, erzählt Kerstin Ogris, Leiterin des Südbahnmuseums in Mürzzuschlag. Dort werden sich am Pfingstwochenende viele Enthusiasten einfinden, wenn die obersteirische Stadt mit einer Modellbau-Ausstellung über drei Tage hinweg zum Zentrum der österreichischen Modelleisenbahn-Szene wird.

Vereine als Kooperationspartner

Im Südbahnmuseum gibt es dabei vom 23. bis 25. Mai je von 10 bis 17 Uhr detailreiche Modellbahnanlagen in verschiedenen Spurweiten zu bestaunen. Errichtet wurden diese von dem Verein „ARGE Modellbahn“, mit dem das Südbahnmuseum seit Jahren bei der Ausstellung kooperiert.

Kerstin Ogris (Mitte) im Südbahnmuseum © Marco Mitterböck

Komplettiert wird die Ausstellung von mehreren Lego-Modellen im Hauptgebäude, wo die „Lego-Gemeinschaft Österreich“ ganze Städte mit den Bausteinen errichtet hat. Selbst auf den Zug aufspringen kann man unterdessen auf der Gartenbahn im Freien, die von den Freunden der Breitenauerbahn betreut wird. Zusätzliche Unterstützung für das Event gibt es vom Brucker Bahnlogistikunternehmen Innofreight, welches als Sponsor auftritt.

Familiensonntag soll Junge fürs Hobby begeistern

„An der Modellbahn im Rundlokschuppen wird schon einen Monat lang gebaut“, erzählt Museumsleiterin Kerstin Ogris und ergänzt: „Die Vereine werden ihre Bauwerke auch während der Tage selber betreuen, was auch für die Besucher interessant ist, weil dadurch Gespräche entstehen und die Vereine ihre Expertise einbringen können.“

Auch junge Menschen sollen bei der Ausstellung mit Aktionstagen gezielt angesprochen werden © Südbahn-Museum / Baumann

Insgesamt rechnet man mit rund 2000 Gästen aus der Steiermark, Niederösterreich und Wien. Traditionell sei der Sonntag dabei der besucherstärkste Tag, meint Ogris: „Da haben wir unseren Familiensonntag mit zusätzlichen Kinderangeboten, wo viele aus der näheren Umgebung kommen.“ Ohnehin wolle man im Zuge der Veranstaltung das Hobby auch jüngeren Menschen näherbringen, bei einem Aktionstag am Freitag können sich angemeldete Kindergärten bereits vorab ein Bild von der Ausstellung machen.