Dass am Ende des Geldes noch zu viel Monat übrig, ist die Realität von knapp 1,7 Millionen Menschen in Österreich. Schon Kinder bekommen zu spüren, was es bedeutet, wenn Familien das Geld für das Notwendigste fehlt. „Die ,Toastbrottage‘ hat ein Kind diese Zeit einmal genannt“, sagt Elke Edlinger, Leiterin des Büros für Soziales bei der Volkshilfe Steiermark. 28.000 von 156.000 steirischen Kindern und Jugendlichen unter 14 Jahren sind nach EU-SILC im Dreijahresdurchschnitt von 2023 bis 2025 armuts- oder ausgrenzungsgefährdet. EU-SILC beschreibt eine Ergebung über die Lebensbedingungen von Menschen in der EU.

„Grundsätzlich sprechen wir in Österreich selten über absolute Armut im Sinne von Obdachlosigkeit, das kommt zum Glück sehr selten vor“, erklärt Edlinger. Vielmehr wird in dem Zusammenhang von relativer Armut im Vergleich zur durchschnittlichen Bevölkerung gesprochen. „Armutsgefährdeten Menschen fehlt meist die Möglichkeit, am tagtäglichen Leben wie andere teilzunehmen.“ Die Folge für Kinder: Soziale Ausgrenzung und Isolation, Scham und ein verringertes Selbstwertgefühl. „Wir haben Kinder, die lieber nicht auf eine Geburtstagsparty gehen, als vor ihren Freunden zugeben zu müssen, dass die Familie kein Geld für ein Geschenk hat.“

48.000 sind erheblich benachteiligt

Doch wer ist armuts- und ausgrenzungsgefährdet? Edlinger hat Antworten: „Wenn das Einkommen unter 60 Prozent des Medians liegt, die Kinder in einem Haushalt leben, in dem die Elternteile insgesamt maximal sieben bis acht Wochenstunden arbeiten oder materielle und soziale Benachteiligung herrscht, fällt man in diese Kategorie.“ Seitens der EU wurden für Letzteres 13 Merkmale auf Haushalts- und Personenebene definiert, die die Grundbedürfnisse abstecken. Werden sieben der 13 Merkmale in Familien nicht erfüllt, wird nicht mehr nur von Armutsgefährdung, sondern erheblicher materieller und sozialer Deprivation gesprochen. In ganz Österreich sind davon 261.000 Menschen betroffen, davon 48.000 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren.

Die Volkshilfe Steiermark setzt sich seit Jahren für armutsgefährdete und -betroffene Familien mit Kindern ein, Edlinger kennt die Verzweiflung vieler Eltern also gut. „Das Geld kann noch so knapp sein, die Leute versuchen dennoch meist alles in ihrer Macht stehende, um ihren Kindern Dinge wie Klassenfahrten oder Musikschul- und Vereinsbesuche zu ermöglichen.“ Die Last spüren die Kinder aber dennoch, weiß sie. „Die Wünsche der Kinder werden immer kleiner, oder sie wünschen sich grundsätzlich einfach gar nichts mehr, weil sie wissen, dass das Geld fehlt.“

Ein-Eltern-Haushalt mit einem Kind braucht 2896 Euro

Vor allem Alleinerziehende sind besonders gefährdet, in die Armut zu rutschen. Laut Referenzbudgets für das Jahr 2026, die notwendige, monatliche Haushaltsausgaben abbilden und als Orientierungshilfe dienen sollen, bräuchte ein Ein-Eltern-Haushalt mit zwei Kindern 3860 Euro im Monat, um alle Kosten zu decken und soziale und kulturelle Teilhabe leben zu können. Bei einem Kind sind es 2896 Euro. Die Armutsgefährdungsschwelle liegt bei zwei Kindern bei 3289 Euro im Monat.

„Ohne finanzielle Unterstützungen wie die Familienbeihilfe, wären die Armutszahlen noch um ein Drittel höher“, so Edlinger. Auch die Volkshilfe greift Familien finanziell unterstützend unter die Arme, übernimmt unter anderem bei Bedarf Kosten für schulbezogene Veranstaltungen, Schulausstattung und notwendige Behandlungen in Bezug auf Kindergesundheit wie Zahnspangen. „Vor allem die Schule ist ein Ort, wo ungleiche Ressourcen sofort sichtbar werden – und Kinder brauchen diese sozialen Kontakte und dieses Gefühl der Zugehörigkeit aber dringend für ihre Entwicklung.“