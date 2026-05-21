Erleben Sie mit Wastian-Reisen genussvolle Tage in einer der schönsten Landschaften Deutschlands mit traditionsreichen Weinorten, historischen Städten und beeindruckenden Naturkulissen. Romantische Fachwerkhäuser, prachtvolle Burgen und malerische Uferpromenaden begleiten Sie auf Ihrer Reise entlang von Mosel, Rhein und Ahr.

Highlights

Cochem und Bernkastel-Kues bieten verwinkelte Altstädte, lebendige Geschichte und die Atmosphäre traditionsreicher Winzerorte.

Koblenz beeindruckt durch die Lage am Zusammenfluss von Rhein und Mosel sowie durch grandiose Ausblicke.

Zu den Highlights in Koblenz zählt die Festung Ehrenbreitstein.

Rüdesheim am Rhein begeistert mit historischen Weinschänken und der berühmten Drosselgasse.

Die Vulkaneifel fasziniert mit stiller Natur und dem eindrucksvollen Kloster Maria Laach.

Das Ahrtal lädt mit Genuss, Natur und Lebensfreude zum Entdecken ein.

Angebot

Fahrt im Reisebus

4 Nächte mit HP im ***Moselhotel & Restaurant Traube in Löf

Stadtrundgänge

Weinproben

Besichtigungen laut Programm

örtliche Reiseleitung

Reisezeitraum & Preis

Termin: 6. bis 10. September 2026

Vorteilspreis für Club-Mitglieder: 741,6 Euro (Normalpreis: 824 Euro)

Vorteilspreis nur unter Bekanntgabe des unten anzufordernden Gutscheincodes erhältlich.

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