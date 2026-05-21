Der Gründer und langjährige Obmann des Vereins „Erinnern Villach“ wurde ausgezeichnet: Hans Haider (83) erhielt am Mittwochabend den Europäischen Toleranzpreis der Stadt Villach und des Denk.Raum.Fresach für sein Lebenswerk.

Seit der Kindheit Villacher

Der gebürtige Berliner habe mit seinem unermüdlichen Engagement der heimischen Erinnerungskultur über Jahrzehnte Stimme und Gesicht gegeben, so die Begründung des Kuratoriums der Europäischen Toleranzgespräche.

Für Haider, der seit seiner Kindheit in Villach lebt, sei der Appell „Niemals Vergessen“ keine leere Phrase. Als ehemaliger Gymnasiallehrer ist es ihm bis heute ein Anliegen, Jugendliche für die Erinnerungskultur zu sensibilisieren und zu interessieren. Dabei spielte auch die Toleranz eine zentrale Rolle: So setzte er sich dafür ein, die Täter einer Denkmalbeschädigung nicht zu bestrafen, sondern in ein aufklärendes Gespräch zu holen – in der Auffassung, dass der Diskurs mehr bringen würde.

„Hans Haider hat die große Kluft zwischen Idee und Ausführung, zwischen privater Erinnerung und öffentlichem Gedenken geschlossen. Er hat die Aktivisten rekrutiert, mit seiner Begeisterung angesteckt, Behördenwege gemeistert und Mandatare und Meinungsträger überzeugt“, erklärte die Jury. Unermüdlich habe er seine Erfahrungen an Jugendliche weitergegeben, den Blick über die Grenzen gerichtet, Exkursionen organisiert und Netzwerke geknüpft – mit immer neuen Ideen, wie Toleranz, Erinnern und Gedenken auf eine breitere Basis gestellt werden könnte.

„Erinnern ist auch Widerstand“

Der Umgang mit denen, die am Rande stehen oder an den Rand gestellt werden, sei ein Gradmesser für den demokratischen Reifezustand einer Gesellschaft. Auch das könne man von Hans Haider lernen. „Erinnern ist auch Widerstand – Widerstand mit Verantwortung, gegen jegliche Art von Diskriminierung“, meinte die Jury. „Ein Leben lang für ein respektvolles, demokratisches und friedvolles Zusammenleben zu kämpfen, dafür gebührt Hans Haider der Europäische Toleranzpreis für sein Lebenswerk.“