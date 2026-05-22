Das jüngst erneuerte Fahrverbotsschild für Radfahrer am Fuß des Wegs zur Waldschule beim Grazer Hilmteich überrascht so manchen Radler. „Wo das Biken in Wäldern nicht ausdrücklich erlaubt ist, ist es generell verboten“, erinnert Stadtförster Peter Bedenk an geltende Gesetze. Bedenk und sein Team haben für die GBG ein Auge auf 400 Hektar Wald in Stadtbesitz und weitere rund 300 Hektar, die die Stadt zusätzlich pachtet. Was den Stadtförster zunehmend sorgt: Die Zahl der Menschen, die den Leechwald als Freizeitoase nutzen, hat stark zugenommen. Konflikte und gefährliche Situationen sind die Folge.

Sprung über Römische Hügelgräber

Eine Gefahrenstelle ist unweit der Waldschule zu finden, wo waldpädagogisch begleitete Ausflüge der GBG in den Leechwald starten. Auf einer Lichtung im Wald sind mehrere Hügel zu sehen. Breite Fahrspuren untermauern, was Bedenk erzählt: „Die Hügel werden von Mountainbikern als Sprungschanzen benutzt. In dem Bereich sind aber auch Spaziergänger unterwegs, Kinder spielen hier. Es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis etwas passiert“. Wer über die Hügel brettert, ist sich wohl auch nicht bewusst, dass es sich dabei um einen ganz besonderen Ort handelt. Was nach Bodenunebenheiten aussieht, sind eigentlich denkmalgeschützte Hügelgräber aus der Römerzeit, wie Stadtarchäologin Susanne Lamm erklärt. „Schon aus diesem Grund sollte dort eigentlich nicht über die Hügel gefahren werden“, so Lamm.

Fahrverbotsschild im Leechwald unweit des Hilmteichs © Andrea Rieger

Nutzergruppen entflechten

„Es ist nur logisch, dass die Leute das Bedürfnis haben, sich draußen zu bewegen“, räumt Bedenk ein. Er will auch die Mountainbiker, die im Leechwald mehr oder weniger geduldet wurden, nicht zum Sündenbock dafür machen, was sich in den letzten Jahren zugespitzt hat. „Mittlerweile ist einfach so viel los, dass man Möglichkeiten schaffen muss, damit sich die einzelnen Gruppen nicht in die Quere kommen“, so der Stadtförster. Dazu gehören aus seiner Sicht generell nicht nur Wege, auf denen sich Spaziergänger sicher fühlen können, sondern auch legale Mountainbike-Strecken. „Schon beim Ankauf von Waldflächen würde es da eine Gesamtsicht auf die Dinge brauchen“, unterstreicht er. In dem Zusammenhang aus seiner Sicht wenig zielführend: In Mariatrost plant die Stadt die Pacht von Liegenschaften, die der Diözese gehören, nicht zu verlängern. „Damit nimmt man sich Bewegungsspielraum“, bedauert er.

Angebot an Strecken hält mit Nachfrage nicht mit

„Es gibt für Mountainbiker super Angebote im Raum Graz, etwa am Plabutsch oder am Schöckl. In der Nähe vom Gasthaus Häuserl im Wald gibt es auf privatem Grund auch legale Trails im Leechwald“, erklärt der Markus Pekoll, Mountainbike-Koordinator des Landes Steiermark. Das Aber, das folgt, ist groß und gilt aus seiner Sicht im gesamten Land: „Das legale Angebot hält mit dem über die Jahre stark gewachsenen Interesse am Mountainbiken nicht mit. Der Sport ist längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen und wird nicht von ein paar Narrischen ausgeübt, sondern von der ganzen Familien“, unterstreicht er.

Respekt und Rücksichtnahme

Pekoll arbeitet unter anderem daran, dass neue legale Mountainbikestrecken dazukommen. Herausforderungen gibt es dabei viele. Grundbesitzer sind nicht leicht an Bord zu holen – auch wenn das Land über die Freizeitpolizze Steiermark dafür sorgt, dass Eigentümer in Haftungsfragen auf der sicheren Seite sind. Oft müssen gleich mehrere Eigentümer für ein Projekt gewonnen werden. Die Situation allein in den insgesamt 3000 Hektar großen Wäldern im Grazer Stadtgebiet: Die Flächen gehören 3000 unterschiedlichen Besitzern. Einig ist sich Pekoll mit Bedenk, dass abseits davon jeder dazu beitragen kann, die bestehende Situation zu entschärfen. „Respekt und Rücksichtnahme sind ein Muss. Wenn jemand ungestört Gas geben will, gibt es mittlerweile zahlreiche Bikeparks, die von Graz aus gut erreichbar sind“, so der Experte.