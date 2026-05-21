Die Osttiroler Sängerin Sara De Blue surft weiter voll auf der Erfolgswelle. Nach ihren viel beachteten Auftritten beim Münchner Oktoberfest, bei der Vierschanzentournee der Skispringer sowie schließlich bei den Olympischen Winterspielen in Italien steht das nächste Highlight an. Am Samstag, den 30. Mai, wird die aus Matrei stammende Sängerin und Songwriterin mit vielen Stars der Musikszene auf einer der größten Bühnen Österreichs stehen: der Seebühne in Mörbisch. Zum fünften Mal findet die Starnacht am Neusiedler See statt, über 12.000 Besucherinnen und Besucher werden zu diesem Show-Ereignis der Extraklasse erwartet.

Auch ESC-Star Cosmó ist dabei

Die Osttirolerin, die erstmals durch die Castingshow „The Voice of Germany“ über die Grenzen hinweg bekannt wurde, wird als Support Act mit ihrem beliebten Italo-Pop-Programm auftreten. Auf De Blue folgen Topacts wie Boney M. feat. Liz Mitchell, Peter & Mike Kraus, Nik P., Julian Le Play oder ESC-Star Cosmó. Moderiert wird die Open-Air-Show von Barbara Schöneberger und „Bergdoktor“ Hans Sigl.

Zuletzt zeigte Sara De Blue auch bei der Ehrung von Snowboard-Star Benjamin Karl in Lienz ihr Können © Andre Schmidt

Ein weiteres Geheimnis lüftete Sara De Blue gegenüber der Kleinen Zeitung: Am 10. Oktober dieses Jahres wird sie mit „Gianna“-Star Pietro Basile dessen Show im Portofino in Wien eröffnen. „Ein weiterer großer Meilenstein meiner Karriere“, so die Osttiroler Stimme.