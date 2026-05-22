Für alle Second-Hand-Fans wartet auf dem Parkplatz vor dem Haus des Lebens in Voitsberg ein besonderes Einkaufserlebnis. Im Pfarrkleiderladen der Vinzenzgemeinschaft St. Josef kann jeder einkaufen, Ware abgeben oder einfach zum Stöbern vorbeikommen. Der Erlös kommt Menschen aus dem Bezirk Voitsberg zugute.

„Wir unterstützen die Menschen aus der Region mit Gutscheinen oder Zuzahlungen bei Schulveranstaltungen und dergleichen. Second-Hand-Ware wie Kleidung für Damen, Herren und Kinder, Geschirr und Ramsch steht bei uns bereit. Auch für ein nettes Gespräch stehen wir gerne zur Verfügung“, sagen Sabine Wagner und Sabine Spari von der Caritas-Regionalstelle.

Regelmäßige Flohmärkte

„Nicht neu, aber günstig“ lautet das Motto des Kleiderladens, der sechs Mal im Jahr auch einen Flohmarkt veranstaltet – der nächste findet am 13. Juni von 8 bis 12 Uhr statt. Kleiderladen und Flohmarkt werden von zehn ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unter der Leitung von Sabine Wagner geführt. „Derzeit sind wir auf der Suche nach Ehrenamtlichen für den Pfarrkleiderladen und den Besuchsdienst der Caritas. Zudem suchen wir Startfeen und Freiwillige für das Team Nächstenliebe. Wenn Sie unsere Projekte mit Ihrer Arbeit unterstützen wollen, melden Sie sich bitte bei uns“, betonen Sabine Wagner und Sabine Spari (Tel. 0676-88 01 58 272 oder Tel. 0676-88 01 58 562).

Der Pfarrkleiderladen befindet sich auf dem Parkplatz vor dem Haus des Lebens in Voitsberg © Rainer Brinskelle

Der Pfarrkleiderladen beim Haus des Lebens in der Conrad-von-Hötzendorf-Straße 25 in Voitsberg ist von Montag bis Samstag von 9 bis 12 Uhr sowie mittwochs zusätzlich von 15 bis 17 Uhr geöffnet.