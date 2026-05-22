„Mein Traum ist wahr geworden“, sagt Lilly Rottensteiner. Auf die Realisierung dieses Traumes hat die gebürtige Steirerin intensiv hingearbeitet. Als Musicaldarstellerin ist sie längst bekannt, ab Herbst geht sie aber neue Wege: Rottensteiner wird Teil der neuen Simpl Revue von Jenny Frankl und Michael Niavarani. Wie es dazu gekommen ist? „Es wurden ein Mann und zwei Frauen gesucht“, erzählt die Sängerin. Über eine Audition habe sie den Job am Wiener Kabarett Simpl ergattert.

„Ich war schon immer eine Schmähreißerin“, lacht Lilly Rottensteiner, die aus Pöls-Oberkurzheim stammt. Sprich: Das Komödiantische liegt ihr im Blut. Ihr sei aber einst empfohlen worden, zuerst das Handwerk zu lernen. So absolvierte sie das Studium „Musikalisches Unterhaltungstheater“: „Im Musical ist einfach viel drinnen“, weiß Rottensteiner.

Wien, Amstetten, München

Bis Ende Juni 2026 ist sie noch im „Phantom der Oper“ im Raimund Theater zu sehen. Am 1. Oktober geht es im Kabarett Simpl los. In der Zwischenzeit ist die Sängerin alles andere als untätig: Im Sommer spielt sie eine der Hauptrollen im Rahmen des „Musical Sommer Amstetten“: Im Stück „The Band“ kommen Fans von „Take That“ voll auf ihre Kosten. Obendrein wird Rottensteiner noch Auftritte im „Gärtnerplatz Theater“ in München haben.

Alles bleibt anders

Natürlich will auch das neue Programm für die Simpl Revue einstudiert werden. Dabei werden verschiedene Sketche gezeigt, die Besucherinnen und Besucher dürfen davon ausgehen, dass Rottensteiners Part mit Gesang verbunden ist. Titel: „Alles bleibt anders. Ein Rückschritt in 20 Fortschritten.“ Ob sie eines Tages mit einem eigenen Programm auf der Bühne stehen möchte? „Das wär schon ein Ziel“, so die Sängerin.

Ihr humoristisches Talent bewies sie unter anderem beim internationalen MUT-Bewerb für musikalisches Unterhaltungstheater, den sie im Vorjahr für sich entscheiden konnte. Dies nahm die Kleine Zeitung zum Anlass, Rottensteiner für die Wahl zu den „Köpfen des Jahres“ in der Kategorie Entertainment zu nominieren. Auch hier hatte die junge Frau die Nase vorne.

Genialer Auftritt von Lilly Rottensteiner beim MUT-Finale

„Die Chance, die ich jetzt habe, ist ein Wahnsinn“, freut sich die Darstellerin auf das, was kommt. „Ich glaube, wir werden eine gute Zeit haben.“ Grund zum Feiern gibt es aber auch an diesem Wochenende: Lilly Rottensteiner wird am Samstag, 23. Mai, 29 Jahre alt. Wir gratulieren herzlich!