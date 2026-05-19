Eine 85-jährige Frau aus Klagenfurt erhielt am Montag einen Festnetzanruf. Ein unbekannter Anrufer gab sich als vermeintlicher Polizist aus und teilte ihr mit, dass ihre Tochter angeblich in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt worden sei. Er forderte von ihr 65.000 Euro und übte im Telefonat massiven Druck auf die Pensionistin aus.

Die 85-Jährige ließ sich allerdings nicht hinters Licht führen, bemerkte den Betrugsversuch sofort und kam den Forderungen nicht nach. Das Opfer konnte ihre Tochter schließlich telefonisch erreichen und den Sachverhalt aufklären. Es entstand dadurch kein Schaden.