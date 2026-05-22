Mehr Tipps für gesunde Rosen von Karl Ploberger
Was es für Gärtnerinnen und Gärtner jetzt zu tun gibt
Nach dem letzten Kälteeinbruch der Eisheiligen scheint nun tatsächlich der Frühsommer Einzug zu halten: Der Holunder blüht, der dafür eine Zeigerpflanze ist.
- Im Ziergarten werden nun alle Gehölze ausgeschnitten, die im Frühjahr geblüht haben: also Forsythie oder Flieder. Keine „Kugelschnitte“ durchführen – das führt langfristig zur Vergreisung. Besser ist es, die ganz alten Triebe bodeneben herauszuschneiden und so für einen lockeren Aufbau zu sorgen, bei dem viele neue Triebe nachwachsen, die dann in den kommenden Jahren blühen.
Das ist im Gemüsegarten und auf dem Balkon zu tun
- Im Gemüsegarten können weiterhin Bohnen und Erbsen gesät, Sellerie, Zucchini oder Gurken und Kürbisse gepflanzt werden.
- Bei den Tomaten ist es Zeit, mit dem Ausgeizen zu beginnen – vor allem bei den großen Fleischtomaten. Cocktail- und Kirschtomaten kann man bei genügend Platz auch mehrtriebig ziehen.
- Geerntet werden können bereits Radieschen, viele Kräuter und natürlich die Erdbeeren.
- Auf dem Balkon die Kübelpflanzen nun wöchentlich düngen und vertrocknete Triebe zurückschneiden.