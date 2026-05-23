Pünktlich zu den Eisheiligen ist der Winter zurückgekehrt. Im Hochgebirge sind ordentliche Schneemengen gefallen und selbst auf dem Trattberg (1757 m) in der Osterhorngruppe ist es winterlich geworden. Aber keine Sorge, bei den aktuellen Temperaturen gibt der Frost nur ein kurzes Gastspiel.

Der Trattberg zählt zu den beliebtesten Wanderzielen im Salzburger Land. Der sanft geschwungene Aussichtsberg bietet einen herrlichen 360-Grad-Panoramablick auf zahlreiche Salzburger und Berchtesgadener Gipfel. Auch der Dachstein mit dem wild gezackten Gosaukamm und der Grimming sind zu sehen.

Wanderung auf den Trattberg im Salzburger Land

Unsere Wanderung beginnt beim Parkplatz kurz vor dem Seewaldsee. Wir folgen der Beschilderung zum Trattberg, der Weg windet sich in zahlreichen Kehren hinauf zur Gitschenwand. Hier kann man gelegentlich Kletterer in der steilen Felswand beobachten. Der Wanderweg führt am Fuß der Wand entlang zu einer abschüssigen Almwiese, wo wir die Trattberg-Panoramastraße auf Höhe der Enzianhütte queren.

Nun geht es aussichtsreich über einen Grasrücken hinauf zum Gipfelkreuz. Es steht allerdings nicht auf dem höchsten Punkt des Berges, sodass man noch ein paar Schritte aufsteigen muss. Erst am weitläufigen Gipfelplateau ist das Ziel erreicht. Anhand von Schautafeln kann man die unzähligen Gipfel in der Umgebung bestimmen.