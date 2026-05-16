Kommentar.
Auch der Tod des Hamas-Militärchefs Izz al-Din al-Haddad bringt den Nahen Osten dem Frieden kaum näher. Während die Waffenruhe brüchig bleibt und die Hamas ihre Waffen nicht abgibt, verschärft sich die humanitäre Krise im Gazastreifen erneut. Für viele Israelis und Palästinenser dauert der 7. Oktober bis heute an.
Dieser Inhalt ist exklusiv für Digitalabonnent:innen der Kleinen Zeitung.
Leider lassen Ihre derzeitigen Cookie-Einstellungen den Login und damit eine Überprüfung Ihres Abo-Status nicht zu. Eine Darstellung des Inhalts ist dadurch nicht möglich.
Wir verwenden für die Benutzerverwaltung Services unseres Dienstleisters Piano Software Inc. ("Piano").
Dabei kommen Technologien wie Cookies zum Einsatz, die für die Einrichtung, Nutzung und Verwaltung Ihres Benutzerkontos unbedingt notwendig sind.
Mit Klick auf "Angemeldet bleiben" aktivieren Sie zu diesem Zweck die Verwendung von Piano und es werden über Ihren Browser Informationen (darunter auch personenbezogene Daten) verarbeitet.
Die Datenschutzinformation von Kleine Zeitung können Sie hier einsehen.