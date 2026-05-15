In der Ägydigasse unweit des Grazer Griesplatzes brach am späten Freitagnachmittag ein Kellerbrand aus. Der Alarm ging um 16.48 Uhr bei der Berufsfeuerwehr ein, schon bei der Anfahrt zum Brandort sahen die Einsatzkräfte starken Rauch aus dem Wohnhaus dringen.

Drei Atemschutztrupps machten sich gleichzeitig an die Arbeit, wobei zwei Trupps sich auf die Rettung der Bewohner konzentrierten und einer mit der Brandbekämpfung begann. Mehrere Personen befanden sich laut Feuerwehr schon in den verrauchten Gängen. Insgesamt wurden 20 Menschen in Sicherheit gebracht und dem Roten Kreuz zur weiteren Versorgung übergeben.

Der stark beschädigte Keller © BF Graz

Durch das rasche und koordinierte Eingreifen der Einsatzkräfte (25 Mann in sechs Fahrzeugen) wurde der Brand bald unter Kontrolle gebracht. In weiterer Folge wurden noch umfassende Sicherungs- und Belüftungsmaßnahmen durchgeführt, um den stark beschädigten Kellerbereich rauchfrei zu machen.

Über die Brandursache und Verletzte war zunächst nichts bekannt.