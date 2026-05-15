Was vor zehn Jahren als visionäre Idee begann, feierte am 8. Mai in Zagreb einen seiner bisherigen Höhepunkte. Das erste Festkonzert zum 10-jährigen Jubiläum des Projekts „Prijateljstvo“ (zu Deutsch: Freundschaft) verwandelte den Saal des Theaters Gavella in Zagreb in einen Ort der Begeisterung und Emotionen.

Partnerschaft trotz Sprachbarriere

Rund 800 Besucher ließen sich von den Talenten der Musikschule St. Stefan im Rosental und der Zagreber Partnerschule „Glazbena škola Blagoja Berse“ verzaubern. „Es war ein Abend, der eindrucksvoll unter Beweis stellte: Wenn junge Menschen gemeinsam musizieren, spielen geografische Grenzen und Sprachbarrieren keine Rolle mehr“, resümmieren die Projektverantwortlichen um Musikschuldirektor Karl Pfeiler. Auf kroatischer Seite leiten Direktor Mislav Defar und Professorin Alida Poljak das Musikprojekt.

„Wir lernen laufend voneinander. Auch für unsere Schüler und mitreisenden Eltern sind die konzertanten Ausflüge nach Zagreb jedes Mal ein unvergessliches Erlebnis“, streicht Pfeiler die Bedeutung des bereits zehn Jahre dauernden Austauschs hervor.