Hart, härter, Metalcore. Mittwochabend öffnete sich im Grazer Orpheum der Höllenschlund, geladen wurde nämlich zu einer angemessenen Zelebration des Hard’n’Heavy. Beim Kleine Zeitung Bandcontest hielt man Ausschau nach den vielversprechendsten Growlern und Screamern der heimischen Core-Szene. Sprich: die Weiterentwicklung von Metal, in der mehr Breakdowns und saubere Stimmen zum Einsatz kommen, als es in der Urform des Heavy-Metals der Fall wäre. Wie stark sich das Genre in einzelne Subgenres vervielfältigt hat, bekam man den Abend über zu spüren. So laut, dass am Eingang, für den Notfall, gleich Ohropax verteilt wurden. Die Veranstaltung würde vor allem die Musik ehren, die mitten „in die Fressn“ ginge, heißt es in einer Eröffnungslaudatio.

Sechs handverlesene Bands aus insgesamt über 50 Bewerbern gaben in Zeitfenstern von jeweils 15 Minuten ihre Künste zum Besten. Nach jedem Auftritt folgte ein kurzes Urteil der sechsköpfigen Fachjury. Wer letzten Endes den Hauptpreis, einen Platz als Vorband beim szenebegehrten CORE&MORE-Festival (am 7. Juni auf den Kasematten), mit nach Hause nehmen würde, ergab sich aus einer Mischung aller abgegebenen Stimmen. 50% davon entschieden die Jury, die andere Hälfte ergab sich aus einem Publikumsvoting. Vom glorreichen Sieger dürfte kaum jemand überrascht gewesen sein. Tosender Applaus und Zugabenrufe aus dem Publikum waren Indikator für den Ausgang: das Grazer Vierergespann um Covendeath begeisterte die Metal-affinen Massen mit kompromisslosem Deathcore. Durchtrieben von einer wuchtigen Klangkulisse entzündete man ein markerschütterndes Riff- und Grölfeuerwerk, bei dem keine Sekunde vom Gaspedal heruntergegangen wurde.

„Fett auf die Goschn“

„Fett auf die Goschn“ war auch die Devise beim Auftritt der Wiener Metalcore-Spezis hinter MVSOCHIST, die mit ausschweifenden Solis in schweißtreibende Moshpits verführten. Dass Metal sich nicht zwingend ernstnehmen müsse, demonstrierte der Opening-Act Containecks. In ihren Rapcore-Einlagen trifft Screaming in gewohnter Stimmlage auf selbstironischen Dada-Sprechgesang. Da tanzt plötzlich ein Scampi auf der Bühne, wenn ein Hoch auf die Krustentiere angestimmt wird.

Frauenpower gab es an diesem männerdominierten Abend kaum. Dafür stach die einzige Repräsentantin mit ihrer sanften Stimme umso deutlicher heraus. Embers Collide versprachen und boten melodischen Metalcore „made in Hartberg“. Für engelsgleichen Klargesang, der in Momenten an das Volumen einer Szenegöttin wie Amy Lee von Evanescence erinnert, sorgte Sängerin Christina Wilfinger. Harte Screams und eingängige Vocals hielten sich in dieser Performance die Waage. Mit einer modernen Variante des Metalcore erhofften sich auch die Lokalhelden hinter Story of a Stranger einen Platz am Treppchen. Ohne Erfolg.

Als Zweitplatzierte konnten sich letztlich die Old-School-Puristen von Lost in Ruin durchsetzen. Samt headbangendem Haupthaar sicherte sich die Wiener Band als „Trostpreis“ einen Fixplatz im Finale des „Local Heroes“-Bandwettbewerbs im Grazer p.p.c. Nicht unverdient, hat auch dieser Metalcore-Sturm das Publikum weggefegt. Der Vergleich der Jury treffend: „der ICE-Zug ist losgefahren und hat nicht aufgehört“. Wie es sich gehört.