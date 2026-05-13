Auf den Grill, fertig und los!

Die brandneue Ausgabe unseres Kulinarikmagazins „kostprobe – Mit Feuer und Flamme“ vereint die liebsten Grillrezepte der Leserinnen und Leser der Kleinen Zeitung in einem Magazin.

Lassen Sie sich inspirieren und machen Sie aus Ihrer nächsten Grillerei ein echtes Highlight.

Freuen Sie sich auf bunte Gemüse-Kreationen, internationale Grill-Highlights, raffinierte Salate, überraschende Beilagen und kreative Saucen sowie süße Versuchungen, die eines gemeinsam haben: Sie schmecken nach Sommer. Die Rezepte sind so abwechslungsreich wie inspirierend: vom spicy Karottensalat über Okonomiyaki bis hin zu echten Hinguckern wie Rote-Rüben-Fladenbrot. Und natürlich darf auch ein krönender Abschluss nicht fehlen: etwa gegrillte Ananas mit Kokoscreme.

Mehr Sommergenuss geht einfach nicht!