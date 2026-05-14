Für die Gewerkschaft PRO-GE steht fest: Die aktuellen Fälle stellen keine Einzelfälle dar. Immer wieder würde es vorkommen, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von Leiharbeitsfirmen nicht richtig abgerechnet würden. In einer Aussendung teilte die Gewerkschaft am Mittwoch mit, dass durch Intervention nun für 24 Leiharbeiter einer Kärntner Firma Nachzahlungen in Höhe von 69.541 Euro erwirkt werden konnten. „Ohne die konsequente Kontrolle und Unterstützung durch die Gewerkschaft würden viele dieser Ansprüche im Verborgenen bleiben“, sagt PRO-GE-Sekretär Martin Bramato.

Die Summe von knapp 70.000 Euro im aktuellen Fall zeige das Ausmaß der zuvor fehlerhaften Abrechnungen deutlich auf. Laut PRO-GE Landessekretär Gernot Kleißner passiere das immer wieder: „Es fehlen Referenzzuschläge, die Durchrechnungsberechnungen sind falsch oder die Einstufungen passen nicht.“

Kontrollen werden verstärkt

PRO-GE rät allen Leiharbeitern, ihre Abrechnungen regelmäßig überprüfen zu lassen. Auch Beschäftigte, die keine Mitglieder sind, könnten sich jederzeit an die Gewerkschaft wenden und eine kostenlose Erstberatung in Anspruch nehmen. Parallel dazu kündigt PRO-GE an, ihre Kontrollen und Beratungsangebote in der Leiharbeitsbranche weiter zu verstärken, „um Lohn-Dumping und Abrechnungsfehler frühzeitig aufzudecken“.