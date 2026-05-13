Vom privaten Bedürfnis zum erfolgreichen Geschäftsmodell. Es ist eine prototypische Gründungsgeschichte, die Katrin Susanna Wallner und Patrick Hart erzählen. Weil der älteste Sohn mit Hautproblemen zu kämpfen hatte, machten sich die Eltern auf die Suche nach Lösungen. Ihr Zugang: Gute Bakterien sollten auf der Haut schlechte ersetzen. Aus steirischer Rohmilch isolierte Wallner, ausgebildete Zahnärztin, einen speziellen Bakterienstamm und meldete ihn zum Patent an. Es folgten die „Formulierung für eine probiotische Creme“ und ein klinischer Test.

Gemeinsam mit Partner Patrick Hart, einem Soziologen, gründet Wallner 2022 schließlich das Start-up Lanbiotic. Neben einer Creme werden unter dem unternehmerischen Dach heute auch ein Badezusatz oder Sonnencreme angeboten, die eigene Expansion hat das Jungunternehmen längst entfacht. 2025 etwa verdreifachte Lanbiotic den Umsatz mit der probiotischen Hautpflege auf 600.000 Euro, wie es vom Start-up zur Kleinen Zeitung heißt.

Per KI in die neuen Märkte

Das Team wuchs auf fünf Personen an, vertrieben werden die steirischen Produkte mit Fokus auf Neurodermitis-Erkrankungen in mittlerweile sieben Ländern. Fast ausschließlich via Online-Handel. Digitaltechnologie ist es auch, die beim Markteinstieg in Schweden half. „KI-Modelle passen die Werbung an den lokalen Markt an und auch das Kundenservice managen wir KI-gestützt“, erzählt Patrick Hart.

Noch heuer soll die Erschließung von Großbritannien – „größter Markt in Europa“ (Hart) – und den USA gelingen. Wobei Letztere besonders großes Wachstumspotenzial beherbergen. „Mittelfristig wollen wir eine Million Euro Umsatz erreichen“, erzählt Patrick Hart. Gelinge die Etablierung in den USA, sei gar eine „Verzehnfachung“ realistisch.

In der Welt der wachstumsorientierten Start-ups ebenfalls keine Selbstverständlichkeit: Seit geraumer Zeit arbeitet Lanbiotic operativ positiv und schreibt schwarze Zahlen.