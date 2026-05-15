„Im Fluss der Verantwortung – Mensch & Natur an Salza & Enns“, so heißt die Sonderausstellung, die im Forstmuseum Silvanum in Großreifling (Gemeinde Landl) aktuell zu sehen ist. Kürzlich ging die offizielle Eröffnung über die Bühne, mit ihr wurde gleichzeitig auch die neue Museumssaison eingeläutet.

Nach den Grußworten von Landls Bürgermeister Bernhard Moser und Veronika Frank vom Forstmuseum Silvanum spannte ein Rückblick mit persönlichen Geschichten für die Besucher einen lebendigen Bogen von der Flößerei über die Anfänge des Paddelns auf Salza und Enns bis hin zur heutigen Rolle des Wildwassersports für die Region. Ein besonderes Highlight waren die Erzählungen von Arnold Zimmermann und Fritz Dirninger, die eindrucksvoll von den ersten Befahrungen, einer Zeit, als Kajakfahrer noch mit dem Zug flussaufwärts unterwegs waren, sowie von abenteuerlichen, oft selbstgebauten Bootskonstruktionen berichteten.

Rund 50 Besucher ließen sich die Eröffnung der Sonderausstellung nicht entgehen © NUP / Barbara Nachbagauer

Zeitzeugenberichte, historische Fotografien und Exponate machen auch in der Ausstellung selbst erlebbar, wie sich Wildwasser, Ausrüstung und Sport im Lauf der Zeit verändert haben.

Musikalisch umrahmt wurde die Eröffnung von Rainer Zwansleitner, „zahlreiche Gespräche, das Wiedersehen langjähriger Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter sowie fachlicher Austausch prägten den weiteren Verlauf des Abends“, heißt es seitens des Forstmuseums.