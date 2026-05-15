Die Sporthalle Walfersam in Kapfenberg war jüngst jener Ort, den der Schladminger Turnnachwuchs ansteuerte. Denn dort wurde die steirische Turn10-Meisterschaft ausgetragen. Mehr als 340 junge Turner waren mit dabei, die Leistungsriege, die aus dem oberen Ennstal angereist war, stellte 13 Teilnehmer.

Mit einem beachtlichen Punktevorsprung holten die „ATV Schladming Turnflöhe“ in Gestalt von Elsa und Frida Pilz, Wilma Knauß und Frida Landl in der AK09 Basis den Landesmeistertitel. Das Mixed Team, das erstmals dabei war und in derselben Altersklasse an den Start ging, war ebenfalls erfolgreich. Mit Bravour turnten Elisa Buchsteiner, Mila Hubner, Simon Knaus und Elias Michel auf den ersten Platz.

Auch die Routiniers in den Reihen des ATV Schladming, nämlich Marisol Röder (AK13-14 Oberstufe) und Greta Knauß (AK15-16 Oberstufe), sicherten sich in ihren Klassen die Meistertitel. Lotta Oberauer, die als jüngste Athletin in der AK11-12 an den Start ging, landete mit einer tollen Vorstellung auf Platz zwei.