Beim Musikstreamingdienst Spotify kommt es seit dem frühen Dienstagabend zu Problemen. Über die Website „allestörungen“ meldeten Tausende Nutzer, dass sie sowohl in der Mobil-App als auch am Desktop Musik nicht richtig abspielen können.

Dabei bricht die Wiedergabe von Liedern plötzlich ab oder sie werden gar nicht erst geladen. Einige User fanden eine leere Musikbibliothek vor. Andere haben offenbar Probleme beim Login. Laut Medienberichten betrifft die Störung Spotify-Nutzer auf der ganzen Welt – unter anderem Deutschland, Österreich, Großbritannien oder die USA.

„Sind uns einiger Probleme bewusst“

Von Spotify selbst, das in diesem Jahr sein 20. Bestehen feiert, hieß es kurz vor 19 Uhr in einem „X“-Posting: „Wir sind uns einiger Probleme mit der App gerade bewusst und klären sie ab!“ Weitere Details wurden zunächst nicht genannt.

750 Millionen aktive Nutzer

Den schwedischen Streamingdienst nutzen (Stand November 2025) rund 750 Millionen Menschen weltweit aktiv. Spotify hat 290 Millionen Premium-Abonnenten. Zuletzt stand der Dienst unter anderem deshalb in der Kritik, da KI-generierte Musik nicht ausreichend gekennzeichnet worden war, wie dies zum Beispiel bei Deezer der Fall ist. Ende April kündigte Spotify an, bald von Menschen produzierte Musik zu „verifizieren“.

Video: Spotify wird 20 – das sind die meistgestreamten Künstler