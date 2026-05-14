„Stell dir vor, du bist in dieser Lage!“, sagt ein Schüler der Volksschule Kumberg zur Frage, warum ihm die Spendenaktion seiner Schule so wichtig ist. „Außerdem sollen sie merken, dass viele mit ihnen mitfühlen“, ergänzt ein Mitschüler, und gemeinsam sausen die beiden weiter zum Handballtraining.

„Gemeinsam“ lautet auch das Motto der Spendeninitiative, die der Schulsportverein Kumberg und der Verein „Bühne frei! Stage, Earth and cool Kids“ zusammen mit den Volksschulen Kumberg, St. Bartholomä, Frohnleiten, Gschwendt sowie der VS/ASO Weiz durchführen. Seit vielen Jahren sammeln sie kurz vor Schulschluss mit sportlichen und kreativen Aktionen Geld, um Kinder mit schweren Beeinträchtigungen und deren Familien zu unterstützen.

Hilfe für Deven, Melina, Willi und Karin

Heuer stehen gleich vier Kinder im Mittelpunkt der Hilfsaktion: Der einjährige Deven kam mit Trisomie 21 und einem schweren Herzfehler zur Welt; erst im Februar musste er sich einer Herzoperation unterziehen. Melina (8) leidet an einem seltenen Thiamin-Transporter-Defekt, an spastischer Tetraplegie sowie an einer ausgeprägten Skoliose. Willi (10), ein begeisterter Super-Mario-Fan, wurde mit dem Di-George-Syndrom und einer Gehirnfehlbildung geboren und hat bereits zwei Gehirnoperationen hinter sich. Karin (16) lebt mit einer schweren Gehirnerkrankung, leidet am West-Syndrom und ist beinahe blind. Alle vier Kinder benötigen spezielle Therapien, Heilbehelfe oder unterstützende Geräte. Das bedeutet Kosten, die bei den betroffenen Familien immer wieder dieselbe Frage aufwerfen: Wie soll sich das finanziell nur ausgehen?

Mit der Hilfe von vielen, sind sich die gut 850 Schülerinnen und Schüler einig, die heuer für die Aktion aktiv werden. Auf dem Programm stehen Sammel- und Laufaktionen. Ein beeindruckendes Beispiel liefert die Volksschule Gschwendt: Die 42 Kinder der Schule legten bei ihrem Spendenlauf insgesamt 1665 Runden zurück – das entspricht rund 150 Kilometern. Eine starke Vorlage für die Sammelläufe der Volksschulen Frohnleiten und St. Bartholomä, die am 22. Mai über die Bühne gehen.

À propos Bühne: Am 2. und 3. Juni bringt der Verein „Bühne frei! Stage, Earth and cool Kids“ im Kunsthaus Weiz das Theaterstück „Beyond the Worlds“ auf die Bühne. Die Tickets können unter office@bf4kids.at reserviert werden, Eintrittspreis ist eine freiwillige Spende vor Ort.

Viele Hände, viel Herz, Talent und Ehrgeiz sind Motor der Initiative, die heuer in ihr 29. Jahr geht. Der Erfolg liegt im gemeinsamen Wunsch, bringt es eine Schülerin auf den Punkt: „Die kranken Kinder und ihre Eltern sollen wieder Glück spüren!“