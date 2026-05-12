Internationales Roséweinfestival in Graz

Am Freitag, 12. Juni 2026 erwartet BesucherInnen erstmals ein neues Präsentationskonzept, das sich dem modernen Charakter der Location Circle Thalia Graz anpasst. WinzerInnen sind persönlich vor Ort, dazu kommt eine stilvoll gestaltete Weinbar, an der eine breite Auswahl an österreichischen und internationalen Roséweinen zur Verkostung bereitsteht. Seit 2021 veranstaltet die Wein Steiermark das Festival.

Rosé erleben – entdecken – genießen

Ob charaktervoller Schilcher aus der Weststeiermark – der Trendsetter unter den heimischen Rosés –, elegante Rosés aus der Wachau oder spannende internationale Vertreter. Die Auswahl zeigt die ganze Vielfalt und Qualität dieser beliebten Weinkategorie. Von stillen Rosés über Schaumweine bis hin zu Pet-Nats und Naturweinen – Rosé hat sich längst etabliert.

Viele WinzerInnen setzen heute auf reinsortige Rosés, auf Lagencharakter und individuelle Handschrift. Auch Rosé-Sekte gewinnen zunehmend an Profil. Die Bandbreite reicht von frisch-fruchtig-leicht bis hin zu komplex, vielschichtig und strukturreich – perfekt für jede Jahreszeit und vielseitig einsetzbar in der Kulinarik.

Weitere Infos zur Veranstaltung: steiermark.wine/events

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