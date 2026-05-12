Lesen war schon immer ihr Hobby, jetzt ist es erneut ihr Beruf: Elena Schweida hat nach Reinhold Rollinger die Morawa-Buchhandlung in Bruck als neue Leiterin übernommen. „Wir hatten keinen Fernseher, Lesen war bei uns einfach das Medium“, erinnert sich die gebürtige Bruckerin an ihre Kindheit zurück. Irgendwie liegt der Job auch in der Familie, auch ihre Mutter war schon Buchhändlerin.

Ein Blick ins Geschäft © Morawa

Sie selbst hat bereits 1989 ihr Hobby zum Beruf gemacht: das war bei der Buchhandlung Plautz in Gleisdorf, die es heute noch gibt. „Danach war ich bei Kienreich in Graz Abteilungsleiterin für Kinder- und Jugendbuch“, erzählt sie.

Warum sind Buchhandlungen so wichtig – insbesondere in einer Stadt wie Bruck? „Wir sind hier mehr als ein Geschäft“, sagt sie. „Gerade in einer Region, die mit Abwanderung, sinkender Geburtenrate und wirtschaftlichen Herausforderungen zu tun hat, ist eine Buchhandlung ein sozialer Ort.“

Viele kleine Geschäfte im Zentrum hätten geschlossen. „Wir sind seit Jahrzehnten da.“ Darüber hinaus sei man eng mit anderen Einrichtungen, etwa der Stadtbibliothek, verwurzelt. „Wir sind Teil der Stadt, nicht nur ein Geschäft.“

Künftig soll es auch mehr Spielsachen geben, insbesondere seit das Spielwarengeschäft Voglmeir zugespert hat, sei Bedarf da © Morawa

Die Leute kämen deshalb auch nicht nur wegen eines Buches, „sondern auch zum Reden, zum Austausch. Gleichzeitig sind wir Regionalversorger.“

Es gibt hier nicht nur die Welt zwischen zwei Buchdeckeln, sondern Schreibwaren, Papeterie, diverse Geschenke und nicht zuletzt Spielsachen. „Diesen Bereich bauen wir auch aus, spätestens seit das Spielwarengeschäft Voglmeir zugesperrt hat, merkt man, dass es da Bedarf gibt.“

Gründung einer Kindergrippe

Schweida hat übrigens selbst 1500 Bücher zuhause und war Pionierin in Sachen Kinderbetreuung. Als 1994 ihre erste Tochter zur Welt kam, gab es kaum Einrichtungen.

„Ich habe mich dann selbstständig gemacht, gemeinsam mit einer Kollegin eine Kinderkrippe gegründet – das ‚Zwergennest‘ in Graz, eine der ersten privaten Kinderkrippen dort. Die gibt es heute noch, und mein Enkel geht sogar dorthin.“