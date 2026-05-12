An Pathos und Prominenz mangelte es nicht, als am 11. November 2016 in Graz das „ESA-Business Incubation Center (BIC)“ eröffnet wurde. „Weltrauminister“ Jörg Leichtfried reiste zur Eröffnung des Gründerzentrums ebenso an wie der damalige Generaldirektor der Europäischen Weltraumorganisation, Jan Wörner, und zahlreiche hochrangige Wissenschaftler.

Tatsächlich war die Ansiedelung außergewöhnlich. Nur 17 dieser ESA-Zentren gibt es in Europa. Sie alle unterstützen innovative Jungunternehmen, die auf Basis von Weltraumtechnologie neue Produkte und Dienstleistungen entwickeln. Am steirischen Zentrum werden sämtliche Aktivitäten vom Science Park Graz koordiniert. Dieser wurde so „vom regionalen Inkubator hin zu einem Space-Tech-Hub mit europäischem Mandat“, wie es Science-Park-Chef Martin Mössler erklärt, der das Programm von Beginn an begleitet.

Die bei ESA BIC angedockten Start-ups bekommen einerseits finanzielle Zuschüsse und andererseits den Zugang zu einem globalen Netzwerk an Mentoren, Partnern oder Kunden. In Graz durchliefen seit 2016 rund 100 Start-ups das Programm, aktuell werden im Rahmen von ESA BIC elf Start-ups betreut.

Land sagt zu, Stadt wiegelt ab

So weit, so gut. Seit Wochen aber ziehen dunkle Wolken rund um das Zentrum auf. Poppte es auf steirischer Politbühne zunächst noch recht geräuschlos auf, mehren sich mittlerweile Schall und Rauch. Der Hintergrund: Finanziert wird ESA BIC über ein „Co-Funding-Modell“. Die Hälfte stammt aus vom Bund subventionierten ESA-Mitteln, die andere Hälfte tragen Stadt und Land.

Nun steht eine neue vierjährige Periode an. Dafür braucht es eine Finanzierung – und diese wackelt gehörig. Während das Land, in Person des Wirtschaftslandesrats Willibald Ehrenhöfer, eine Zusage abgibt, stellt sich die Situation in der Stadt anders dar.

560.000 Euro – 140.000 pro Jahr – müsste das schuldengeplagte Graz aufstellen. Ende Februar sah es noch nach einem Kompromiss aus: 280.000 Euro sollten aus dem Budget von Wirtschaftsstadtrat Kurt Hohensinner (ÖVP) kommen, 280.000 Euro versprach Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ). Dann aber schritt Ende März Finanzstadtrat Manfred Eber (KPÖ) ein, verhängte allgemeine Budgetsperren und schränkte den Handlungsspielraum der Stadträte deutlich ein. Begründet wurde das mit steigenden Energiepreisen infolge des Iran-Kriegs.

Das wiederum verunmögliche eine Finanzierung von ESA BIC aus dem Wirtschaftsbudget, heißt es von Kurt Hohensinner. Zumal ihm, einem deklarierten Befürworter des Start-up-Zentrums, auch noch der Zugriff auf das sogenannte „Sparbuch“, eine Form von Reserve, eingeschränkt wurde.

Auch andere Standorte „bemühen“ sich

War es das also mit dem Grazer ESA-Programm? Aus dem Büro des Finanzstadtrats ist auf Nachfrage zumindest eine „Bemühungszusage“ zu vernehmen. Das Zentrum sei „ganz wichtig“, wie man die Finanzierung aufstelle, „werde sich im Sommer zeigen“.

Science-Park-Chef Martin Mössler © SPG

Dass die Dringlichkeit der Causa dieser Tage zunimmt, hat freilich auch mit der anstehenden Wahl zu tun. Ende Juni wählt Graz, der Gemeinderat tagt vor dem Urnengang nur noch zweimal, der Spielraum für Entscheidungen schwindet. Zudem mehren sich die Stimmen, wonach Niederösterreich das steirische Vakuum ausnutzen wolle und sich für das ESA-Programm in Stellung bringe. „ESA BIC ist ein hochattraktives Format, um das sich auch andere Standorte bemühen“, sagt dazu Science-Park-Chef Mössler.

Ein Abgang wäre für Graz und das steirische Start-up-Ökosystem wohl ein herber Rückschlag. Über Jahrzehnte entstand im Umfeld der Universitäten ein großes Maß an Kosmos-Kompetenz. Von der „Weltraumhauptstadt Graz“ ist in Reden gerne die Rede. So übrigens auch im November 2016, als die ESA-BIC-Reise begann.