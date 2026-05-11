Unter dem Motto „Musikalischer Pirschgang mit Jagdhorn, Gesang und Tradition“ veranstaltete der Jagdklub Grafendorf und Umgebung am Freitag einen besonderen musikalischen Abend in der Mittelschule Grafendorf. Dabei erlebten Besucher einen stimmungsvollen Abend bei musikalischer Unterhaltung verschiedener Jagdhornbläsergruppen dem Musikschulensemble Hartberg und weiterer Bands.

Ebenfalls wurde dabei das 60-jährige Bestehen der Jagdhornbläsergruppe Grafendorf gefeiert: Der Jagdklub wurde 1951 gegründet und zählt heute rund 170 Mitglieder. Im festlichen Rahmen wurden treue Mitglieder geehrt mit dem Abzeichen „Jagdhornbläser des Steirischen Jagdschutzvereins“. Diese Ehrung erhielten Erwin Strutz, Johann Sommer, Johann Lechner und Michael Steinbauer.

Die Ehrung erhielten Erwin Strutz, Johann Sommer, Johann Lechner und Michael Steinbauer. Der Jagdklub Grafendorf und Umgebung bedankt sich für das langjährige Engagement und gratuliert zu dieser verdienten Auszeichnung © Jagdklub Grafendorf und Umgebung

Als Ehrengäste nahmen an der Feier auch Bürgermeister Peter Domweber, Bezirkshauptfrau Kerstin Raith-Schweighofer, Bezirksjägermeister Franz Gruber und Landeshornmeister Thomas Weinzerl teil.