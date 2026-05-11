Am Samstag erfasste ein Regionalexpress trotz einer Notbremsung ein vierjähriges Mädchen, das die Schienen mit ihrem Laufrad überquerte. Die Schranken in der Ortsmitte von Sipplingen am Bodensee waren bereits geschlossen. Doch laut Polizei seien diese sogenannten „Halbschranken“, die lediglich über die Hälfte der Fahrbahn reichen – und nicht die Gegenspur versperren. Das Kind erlitt durch den Unfall lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Dort starb die Vierjährige in der Nacht an ihren Verletzungen.

Die Eltern des Mädchens seien zum Zeitpunkt des Unfalls in der Nähe gewesen, sagte ein Polizeisprecher gegenüber lokalen Medien. Weitere Details zu dem Unfallhergang nannte er allerdings nicht. Auch Passanten, die das tragische Unglück gesehen haben, wollen beziehungsweise können nicht darüber sprechen. So sagten dem „Südkurier“ einige Zeugen: „Wir haben es gesehen, sagen wollen wir dazu nichts – das geht noch viel zu nahe.” Sie stünden unter Schock.

Betreuung durch Psychologen und Sanitätern

Auch die Bahn zeigte sich tief bestürzt: „Unsere Gedanken und unser Mitgefühl sind bei den Angehörigen“, teilte eine Unternehmenssprecherin mit. Zur Betreuung des Zugpersonals sei sofort ein Notfallmanager ausgerückt. Lokführer werden nach solchen Unfällen immer ausgewechselt und nach Hause gebracht. Im Regionalexpress waren zum Zeitpunkt des Unfalls etwa 65 Fahrgäste, die alle körperlich unverletzt blieben. Sie werden aber ebenfalls von Psychologen und Sanitätern betreut, ebenso die Eltern und weitere Zeugen.

Einsatzkräfte errichteten nach dem Unglück zudem große Sichtschutzwände auf dem Bahnübergang, während die Polizei begann, den Unfallort zu vermessen. Der Zug stand an einem Bahnsteig wenige Meter dahinter. Eine angrenzende Straße, in der mehrere Autos der Feuerwehr und Rettung standen, wurde ebenfalls gesperrt.