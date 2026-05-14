Die Tour von Bad Aussee zum Tressenstein ist immer ein besonderes Erlebnis. Angeblich war selbst Sisi, die Kaiserin von Österreich, vom herrlichen Panorama angetan. Vom 14 Meter hohen Aussichtsturm genießt man heute wie damals einen traumhaften Blick auf den Altausseer See und die Trisselwand. Mit ihrer 600 Meter hohen Felsmauer gilt sie als Hausberg der Gemeinde Altaussee.

Die erste Aussichtswarte auf dem Tressenstein wurde bereits 1907 eröffnet. Nachdem der baufällige Turm bald wieder abgetragen wurde, entstand nach dem Ersten Weltkrieg eine zweite Aussichtsplattform. Auch dieses Bauwerk überdauerte die Zeit nicht. Der heutige Holzturm wurde 2013 eingeweiht.

Wanderung von Bad Aussee zum Tressenstein

Die Wanderung startet entweder im Ortszentrum von Bad Aussee oder beim Parkplatz Stögermühle. Wir überqueren eine kleine Brücke und gehen hinauf in Richtung der ehemaligen Sprungschanze und von dort weiter zum Hanischbühel. Wir passieren einige Häuser und gelangen zu einer asphaltierten Straße, die Grundlsee mit Altaussee verbindet.

Nachdem wir die Straße überquert haben, geht es durch einen Mischwald in Richtung Lamersberg. Am Ende der Sattelstraße halten wir uns links auf den bereits sichtbaren Tressenstein zu. Ein steiler, aber gut markierter Steig bringt uns zum Aussichtsturm. Etwas unterhalb der Aussichtswarte befindet sich eine zusätzliche Aussichtsplattform, die einen einzigartigen Blick auf Bad Aussee eröffnet.