Erleben Sie die Highlights rund um London hautnah! Besuchen Sie Oxford mit seiner weltberühmten Universität und entdecken Sie die beeindruckende Bodleian Library, die als Kulisse für zahlreiche Filme wie Harry Potter und X-Men diente.
Highlights
- Besichtigung von Highclere Castle („Downton Abbey“)
- Besuch des UNESCO-Welterbes Stonehenge
- Ausflug in den Süden Großbritanniens zur Isle of Wight: Eindruck von „Südengland im Kleinformat“
- Spaziergänge durch reetgedeckte Dörfer und hügelige Landschaften
- Wanderung entlang der Küste mit Kreideklippen
- Optional (bei genügend Zeit): Besuch von Osborne House, Lieblingsresidenz von Königin Victoria
- Erkundung der historischen City of London
- Besuch des Tower of London mit den Kronjuwelen
- Optionaler Ausflug zu den Warner Bros. Studios (Harry Potter)
Angebot
- Flug Graz-London-Graz, 3 Übernachtungen mit Frühstück in Reading
- 2 Übernachtungen mit Frühstück im Motel One London
- Transfers, Ausflüge, Führung und Eintritte laut Programm
- RETTER- Reiseleitung
Termine & Preis
Termin: 12. bis 17. August 2026
Preis: 1745 Euro (Einzelzimmerzuschlag: 298 Euro)
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