Erleben Sie die Highlights rund um London hautnah! Besuchen Sie Oxford mit seiner weltberühmten Universität und entdecken Sie die beeindruckende Bodleian Library, die als Kulisse für zahlreiche Filme wie Harry Potter und X-Men diente.

Highlights

Besichtigung von Highclere Castle („Downton Abbey“)

Besuch des UNESCO-Welterbes Stonehenge

Ausflug in den Süden Großbritanniens zur Isle of Wight: Eindruck von „Südengland im Kleinformat“

Spaziergänge durch reetgedeckte Dörfer und hügelige Landschaften

Wanderung entlang der Küste mit Kreideklippen

Optional (bei genügend Zeit): Besuch von Osborne House, Lieblingsresidenz von Königin Victoria

Erkundung der historischen City of London

Besuch des Tower of London mit den Kronjuwelen

Optionaler Ausflug zu den Warner Bros. Studios (Harry Potter)

Angebot

Flug Graz-London-Graz, 3 Übernachtungen mit Frühstück in Reading

2 Übernachtungen mit Frühstück im Motel One London

Transfers, Ausflüge, Führung und Eintritte laut Programm

RETTER- Reiseleitung

Termine & Preis

Termin: 12. bis 17. August 2026

Preis: 1745 Euro (Einzelzimmerzuschlag: 298 Euro)

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