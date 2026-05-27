Freuen Sie sich auf eine Reise nach Linz, die inspiriert und begeistert.

Highlights

Unterkunft im neu eröffneten Arcotel Hotel auf dem Gelände der historischen Tabakfabrik

Führung durch die ehemalige Fabrik mit Einblick in den Wandel von Industrie zu modernen Projekten

Eindruck von Linz als Stadt zwischen Vergangenheit und Zukunft

Schifffahrt mit besonderen Perspektiven auf die Stadt und ihre Atmosphäre

Besuch des „Musical am Dom“ mit eindrucksvoller Inszenierung unter freiem Himmel

Besuch des Ars Electronica Centers mit interaktiven Einblicken in Künstliche Intelligenz

Besichtigung des Donaukraftwerks in der Nähe von Linz und Erleben der Naturkraft

Angebot

Inklusive Fahrt im RETTER Luxus-Reisebus

1 Übernachtung im neuen Arcotel Tabakfabrik

Führungen, Besichtigungen und Eintritte laut Programm

Hafentour in Linz.

Termine & Preis

Termin: 10.–11. 7. 2026

Preis: 359 Euro pro Person (EZZ: 53 Euro)

Zubuchbar: Tickets „Klassik am Dom“ – „Musical am Dom“, Kat. 3 für 105 Euro pro Person, Eintritt und Führung Ars Electronica Center um 15 Euro pro Person.

Buchung nach Verfügbarkeit und unter Angabe der Kundennummer.

Musical am Dom © Klassik am Dom

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