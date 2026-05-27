Freuen Sie sich auf eine Reise nach Linz, die inspiriert und begeistert.
Highlights
- Unterkunft im neu eröffneten Arcotel Hotel auf dem Gelände der historischen Tabakfabrik
- Führung durch die ehemalige Fabrik mit Einblick in den Wandel von Industrie zu modernen Projekten
- Eindruck von Linz als Stadt zwischen Vergangenheit und Zukunft
- Schifffahrt mit besonderen Perspektiven auf die Stadt und ihre Atmosphäre
- Besuch des „Musical am Dom“ mit eindrucksvoller Inszenierung unter freiem Himmel
- Besuch des Ars Electronica Centers mit interaktiven Einblicken in Künstliche Intelligenz
- Besichtigung des Donaukraftwerks in der Nähe von Linz und Erleben der Naturkraft
Angebot
- Inklusive Fahrt im RETTER Luxus-Reisebus
- 1 Übernachtung im neuen Arcotel Tabakfabrik
- Führungen, Besichtigungen und Eintritte laut Programm
- Hafentour in Linz.
Termine & Preis
Termin: 10.–11. 7. 2026
Preis: 359 Euro pro Person (EZZ: 53 Euro)
Zubuchbar: Tickets „Klassik am Dom“ – „Musical am Dom“, Kat. 3 für 105 Euro pro Person, Eintritt und Führung Ars Electronica Center um 15 Euro pro Person.
Buchung nach Verfügbarkeit und unter Angabe der Kundennummer.
Musical am Dom © Klassik am Dom
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