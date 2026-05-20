Zusammen bringen, was zusammengehört

Ein Tier ist mehr als nur ein Begleiter – es ist ein Familienmitglied, ein treuer Freund, ein Teil unseres Lebens. Genau deshalb ist es so schmerzhaft, wenn ein geliebtes Haustier entläuft oder ein fremdes Tier plötzlich vor Ihrer Tür steht.

Für diese emotionalen Momente bietet die Kleine Zeitung einen besonderen Service: Mit einer Fotoanzeige in der Rubrik „Entlaufen/Zugelaufen“ nutzen Sie die große Reichweite und Aufmerksamkeit der Kleinen Zeitung und ihrer tierfreundlichen Leserfamilie, um Ihrem tierischen Liebling den Weg nach Hause zu erleichtern oder den Besitzer eines zugelaufenen Tieres rasch zu finden.

Die Rubrik erscheint jeden Mittwoch, Freitag und Samstag. Club-Mitglieder können dieses Angebot sogar einmal im Jahr gratis nutzen. Alles, was Sie dafür beachten müssen, erfahren Sie im nachstehenden Infokasten.