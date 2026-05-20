Zusammen bringen, was zusammengehört
Ein Tier ist mehr als nur ein Begleiter – es ist ein Familienmitglied, ein treuer Freund, ein Teil unseres Lebens. Genau deshalb ist es so schmerzhaft, wenn ein geliebtes Haustier entläuft oder ein fremdes Tier plötzlich vor Ihrer Tür steht.
Für diese emotionalen Momente bietet die Kleine Zeitung einen besonderen Service: Mit einer Fotoanzeige in der Rubrik „Entlaufen/Zugelaufen“ nutzen Sie die große Reichweite und Aufmerksamkeit der Kleinen Zeitung und ihrer tierfreundlichen Leserfamilie, um Ihrem tierischen Liebling den Weg nach Hause zu erleichtern oder den Besitzer eines zugelaufenen Tieres rasch zu finden.
Die Rubrik erscheint jeden Mittwoch, Freitag und Samstag. Club-Mitglieder können dieses Angebot sogar einmal im Jahr gratis nutzen. Alles, was Sie dafür beachten müssen, erfahren Sie im nachstehenden Infokasten.
Die Kleine Zeitung GmbH ist bei der Auswahl der vom Kleine Zeitung Club umfassten Leistungen frei und kann diese jederzeit ändern oder einstellen. Der Kleine Zeitung Club und die im Kleine Zeitung Club angeführten Angebote/Leistungen stellen allesamt freiwillige Zusatzleistungen dar, die nicht von Ihrer Abonnementgebühr umfasst sind.